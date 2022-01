MotoGP, Yamaha ha già il sostituto di Quartararo? C’è già un contatto

La Yamaha non ha ancora in mano il rinnovo di Quartararo per la stagione 2023 di MotoGP. Intanto però un possibile sostituto si fa avanti.

Toprak Razgatlioglu spinge per approdare in MotoGP e lo fa con un tweet pubblicato nelle ultime ore, in cui afferma: “Ho sempre avuto un sogno in MotoGP 2023. Perchè no”, cinguetta il neo campione del Mondiale Superbike che ha guadagnato il suo primo titolo iridato in sella alla R1 del team Pata Yamaha. Nel 2022 proverà a riconfermarsi campione, ma da mesi spinge per entrare nel paddock del Motomondiale. Dopo la conquistato del campionato SBK nel 2021, in cui ha interrotto la storica supremazia di Kawasaki e Jonathan Rea, le voci si fanno sempre più insistenti.

Nella scorsa estate Razlan Razali ha corteggiato a lungo il pilota turco per farlo montare da subito sulla YZR-M1 del team satellite, al fianco di Valentino Rossi, dopo che Franco Morbidelli è stato promosso nel team factory in seguito all’addio anticipato di Maverick Vinales. Ma nulla da fare, Toprak ha giustamente preferito restare in SBK per conquistare il suo primo Mondiale sotto l’egida di Kenan Sofuoglu, suo manager e spalla fidata da molti anni. Da tempo gli è stato promesso un test privato con il prototipo MotoGP ma al momento ancora nulla di ufficiale. Non c’è nessuna data e il campionato Superbike si sta avvicinando con i suoi primi test e l’inizio del calendario (8 – 10 aprile).

Razgatlioglu e il sogno chiamato MotoGP: può sostituire Quartararo

Toprak Razgatlioglu ha lasciato intendere di essere attratto dalla classe regina, ma a patto di approdare in un team ufficiale e con un progetto serio. Al momento le due selle di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono blindate, ma il mercato piloti può riservare sempre grandi sorprese e non è da escludere che possa aprirsi un varco per il campione della Superbike. Ad oggi il pilota ha un contratto con i giapponesi nel WorldSBK fino alla fine del 2023 ma lascia una porta aperta per il suo approdo in MotoGP.

Una mossa che andrà valutata con i piedi di piombo, come anticipato da Sofuoglu: “Ne ho già parlato con Yamaha, hanno un grande interesse per Toprak in MotoGP. Ma una cosa è molto chiara: questo è possibile solo se Toprak continua a vincere le gare nel Mondiale Superbike. Quando la Yamaha ci farà un’offerta per il team ufficiale, ci penseremo”. Adesso bisognerà capire se Quartararo deciderà di firmare il rinnovo con la casa di Iwata e attendere gli scenari di mercato.