F1, Red Bull-Honda: cosa cambierà nei prossimi mesi

Stando a quanto dichiarato a RacingNews365.com dal responsabile Christian Horner , le unità verranno comunque assemblate in Giappone e da lì arriverà l’assistenza tecnica. Trattandosi di una materia inedita per un gruppo che produce bibite, a fine febbraio lo staff del motorista, quello che finora si era occupato del programma F1, si trasferirà in Inghilterra per seguire i lavori direttamente dal quartier generale dell’equipe. Masashi Yamamoto , addetto al progetto motorsport, diventerà consulente.

Per far fronte a questa situazione e gestire i motori che Honda gli cederà senza etichetta, la Red Bull ha allargato la propria fabbrica di Milton Keynes, creando un reparto ad hoc che dovrebbe essere ultimato entro maggio/giugno.

Le PU, come detto, non sfoggeranno più la denominazione del produttore giapponese sebbene, come riferito dal boss britannico, essendo ancora in essere una collaborazione tra le parti, non sarà del tutto invisibile.

Il team è reduce da un mondiale piloti vinto con Verstappen dopo una supremazia Mercedes cominciata nel 2014. Per quanto riguarda l’azienda di Sakura, era dall’epoca di Senna a cavallo tra fine a anni ’80 e inizio ’90 che non saliva così tante volte sul gradino più alto del podio.