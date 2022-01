Ferrari carica a mille: ecco tutte le novità per tornare in vetta alla F1

A partire da Spa 2019 la Rossa aveva dato l’illusione ai suoi fan di poter ambire a qualcosa di più dei semplici podi. Le vittorie di Leclerc in Belgio e in Italia, e l’ultima per il Cavallino di Vettel, avevano fatto ben sperare. Ed invece, al contrario, furono soltanto l’inizio del tracollo.

La punizione della FIA per le presunte irregolarità del motore della SF90 colpì il team in maniera particolarmente pesante e come tutti ci ricordiamo l’anno successivo ha rappresentato uno dei momenti più bui per la Ferrari di epoca moderna. Sesta tra i costruttori e mai protagonista, la scuderia ha cercato di mettere una pezza per il transitorio 2021 riuscendoci pur senza brillare. Terza tra le marche e con quattro top 3 conquistate durante la stagione si è perlomeno salvata dalla vergogna. Ma ora, per il rivoluzionario 2022 urge una sveglia.

Cosa sta facendo la Ferrari per risalire la griglia

Va detto che dopo vari proclami il boss Mattia Binotto nelle scorse settimane ha rivisto gli obiettivi. Non più lotta per il titolo. Solo la conferma di quanto fatto nel recente passato e al massimo qualche vittoria di gara.

Non certo ciò che vorrebbero i tifosi, tuttavia, è già qualcosa e per arrivarci in zona Modena hanno cercato di investire il più possibile nelle nuove tecnologie. Ad esempio il simulatore è stato appena rinnovato e sperimentato già per gli ultimi due GP del campionato scorso.

“Si tratta solo della punta dell’iceberg, ma c’è ancora molto da migliorare in termini di galleria del vento, calcoli e gestione gomme“, le parole del dirigente italo-svizzero al sito ufficiale della F1, convinto che la correlazione tra i dati emersi in fabbrica e in pista sarà fondamentale per l’esito del primo mondiale con le wing car.