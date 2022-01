Marc Marquez ci sarà a Sepang? Arriva l’ultimo test verità (FOTO)

Marquez tramite una foto pubblicata su Instagram ha fatto sapere di essere in Spagna per un altro test dopo quello affrontato a Portimao.

Sono arrivati segnali positivi dal recente test che Marc Marquez ha svolto a Portimao. L’otto volte campione del mondo è salito sulla RC213V-S e ha compiuto 65 giri per verificare le sue condizioni di salute.

Le risposte della sua vista sono quelle sperate. Alla guida non ha avuto problemi e ha lasciato il Portogallo con ottimismo sul suo completo recupero. Il test in Algarve era fondamentale, un altro step verso il rientro in MotoGP. La sua presenza a Sepang il 5-6 febbraio per le due giornate di prove ufficiali non è ancora sicura. Ma il buon responso di Portimao lo fa essere fiducioso per l’impegno in Malesia. Lui e il team Repsol Honda auspicano che tutto fili per il meglio.

MotoGP, Marc Marquez fa un altro test ad Aragon

Marquez ha ancora due settimane per essere pronto al test MotoGP a Sepang. Lavorerà sodo per esserci, anche se al contempo dovrà rispettare le disposizioni che gli hanno indicato i dottori. Con la salute non si scherza e i problemi agli occhi sono qualcosa da trattare sempre con cautela. Anche se sente che la sua vista è perfetta, guidare ad alta velocità in pista è una cosa diversa dallo svolgere la normale vita quotidiana.

Per mettersi ulteriormente alla prova, è stato organizzato un ulteriore test ad Aragon. Nelle scorse ore lo stesso Marc tramite una foto pubblicata in una storia sul suo profilo ufficiale Instagram ha fatto vedere di essere al Motorland. Si tratta di un altro circuito che fa parte del calendario MotoGP e dunque per lui è importante testare lì. Tra l’altro, è una pista nella quale è sempre andato forte e che gli può dare delle risposte utili sulle sue condizioni.

Anche se i problemi di diplopia vanno verso la risoluzione, il fenomeno di Cervera deve salire in moto più volte e girare più possibile per capire le reazioni del suo corpo. Nella foto pubblicata da Aragon si è mostrato con una Honda CBR600RR, segnale che vuole anche provare moto differenti in vista del rientro in MotoGP.

A dispetto di chi dava la sua carriera in forte pericolo e prevedeva scenari nefasti o quasi, l’otto volte campione del mondo si mostra sereno e ottimista per il suo futuro. Sa di dover procedere step by step, rispettando le direttive dei medici, però al tempo stesso appare convinto di poter tornare protagonista nello sport che ama.