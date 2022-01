Si avvicinano le presentazioni delle nuove monoposto di F1. McLaren annuncia quando scoprirà la sua MCL36.

Per un parte della passata stagione era sembrata in grado di vincere la sfida per il terzo posto costruttori contro la Ferrari ed invece la McLaren ha mancato l’obiettivo complice una scarsa costanza.

Se infatti il numero di podi è stato equivalente, ossia quattro per Sainz e Norris, e uno per Leclerc e Ricciardo, per quanto riguarda quest’ultimo si parla di un successo di gara a Monza, la Rossa è stata più uniforme nei singoli risultati.

Dunque, in linea con la progressione che dopo il divorzio dal motorista Honda ha messo in atto, è superfluo dire che per il campionato in avvio dal Bahrain il 20 marzo il target sarà quello di insidiare il Cavallino e diventare la prima rivale del duo Mercedes – Red Bull.

F1, McLaren vuole tornare a vincere: una mossa può essere decisiva

Come e dove avverrà la presentazione

Giusto per mettere le cose in chiaro il team inglese ha voluto bruciare sul tempo la concorrenza. Ciò significa che se Maranello mostrerà la sua prima wing car dell’erba ibrida il 17 febbraio, la “papaya” farà la sua apparizione il 10.

In questo modo avrà la possibilità di effettuare il classico filming day, la giornata in pista per scopi promozionali, sfruttata dalle squadre come shakedown, prima dell’avvio dei test il 23 febbraio al Montmelo.

Alla luce delle problematiche legate alla pandemia, la McLaren ha deciso di condensare tutte le presentazioni in quel frangente. Quindi verranno illustrati altresì i programmi di IndyCar, Extreme E e il progetto Shadow negli eSports.

Che il 2022 sia l’anno buono per lo storico e prestigioso gruppo, se non altro per un decisivo salto di qualità? Questo è ciò che si augura il CEO Zak Brown anche a fronte di una profonda restaurazione interna e grandi investimenti come l’acquisizione dell’equipe Arrow McLaren SP IndyCar.

“Ci prepariamo alla stagione con il chiaro di target di ripartire dalle fondamenta che abbiamo saputo costruire“, ha affermato il manager americano. “Le ultime tre campagne sono state le migliori nel nostro ultimo decennio. Il 2021 ci ha visto terminare quarti con 275 punti, più vicini alla terza piazza che alla quinta. Il viaggio per tornare in vetta è ancora lungo, ma restiamo ambiziosi, determinati e al contempo realisti“, ha concluso con le idee chiare.