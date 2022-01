Andrea Iannone confessa il dramma e la rinascita: “Sono stato male”

Andrea Iannone si confessa a ‘Verissimo’: l’ingiusta sentenza del Tas di Losanna e i vecchi amori per Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Andrea Iannone sconta una squalifica di quattro anni per doping, con sentenza del Tas di Losanna che ha accolto le istanze della WADA e lo costringe a stare lontano dalle competizioni fino al dicembre 2023. L’ex pilota è stato accusato di assunzione “involontaria” di drostanolone, una sostanza che probabilmente è stata assunta con il consumo di carne nel Sud-est asiatico, dove ‘The Maniac’ stava correndo nel periodo in cui è stato sottoposto al test.

A distanza di anni non ha mai dimenticato l’adrenalina della MotoGP, quel mondo che ha condiviso per tanti anni e da cui non riesce a distaccarsi, coltivando il sogno di tornare un giorno. In un’intervista rilasciata a ‘Verissimo’, il pilota di Vasto ritorna a parlare dell’argomento: “Prima della sentenza avevo già compreso tutto. Sono stato male ma ho subito reagito cercando nuovi stimoli. L’ho presa con filosofia e mi sono guardato intorno per vedere cosa mi offriva la vita”.

Andrea Iannone innocente e single

Andrea Iannone si è sempre proclamato innocente e dopo la prima sentenza della Federazione Internazionale ha opposto ricorso nella speranza che la verità venisse a galla. E invece ha subito un’ulteriore aumento di pensa sportiva. “Per 16 anni mi hanno sottoposto a test e sono risultato sempre negativo. Hanno riconosciuto che non ho assunto alcuna sostanza volontariamente, ma semplicemente mangiando un pezzo di carne al ristorante, ma non è stato sufficiente”. La tesi della contaminazione alimentare non è bastata a scagionarlo, anche se la quantità di drostanolone trovata nel sangue era in dosi molto basse.

Ma ‘The Maniac’ è diventato famoso anche per le sue storie d’amore, prima con la showgirl argentina Belen Rodriguez, poi con l’influencer Giulia DE Lellis. Con entrambe è rimasto in buoni rapporti e per il momento si dice single: “Con Belen abbiamo sempre avuto un ottimo dialogo, penso di aver portato bene e amore nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto difficile per lei in quanto si stava separando. Ha sofferto tanto per il fallimento del matrimonio”, racconta Andrea Iannone. La love story con Giulia De Lellis è cominciata proprio quando il pilota stava affrontando la difficile situazione giudiziaria: “Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”. Adesso è single e non sembra in cerca di ulteriori storie: “Al momento non sono innamorato, ma sto bene così”.