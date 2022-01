Valentino Rossi, splendida dedica per il fan morto: ecco cosa gli ha detto

Valentino Rossi manda un messaggio alla famiglia dell’elettricista morto in un incidente sul lavoro lo scorso 5 gennaio 2022 nel Vicentino.

Nei giorni scorsi ha fatto notizia la morte di un elettricista, Andrea Soligo, di origine veneta, morto sul posto di lavoro lasciando da soli la moglie Giorgia Nicole e i due figli di 2 e 4 anni. Un dramma familiare che ha sconvolto anche gli appassionati di moto, dal momento che Andrea era un grande fan delle corse motociclistiche e soprattutto di Valentino Rossi, con cui conservava una foto di quando era solo un bambino di due anni e che è stata postata sul web.

Sognava di rivedere da vicino il suo beniamino a distanza di anni, ma la morte prematura gli ha impedito che si avverasse. E’ scomparso lo scorso 5 gennaio in un incidente sul lavoro alla Fen Impianti di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Pochi giorni dopo il funerale la moglie ha lanciato un appello sui social, chiedendo a tutti di aiutarla nel contattare Valentino Rossi affinchè potessi rivolgergli un pensiero per il marito defunto. “Andrea era tifosissimo di Valentino Rossi, mi piacerebbe realizzare il suo sogno, lui ne sarebbe felice – aveva scritto su un gruppo Instagram -. Basterebbe anche solo una chiamata, una qualsiasi cosa che faccia arrivare Andrea al suo più grande idolo”.

Valentino Rossi invia un messaggio a Giorgia

Giorgia ha prontamente avuto risposta da Francesca Sofia Novello che dopo poco tempo ha commentato dicendole che avrebbe provveduto a riferire al compagno, in questi giorni rimasto a casa per l’autoisolamento dopo essere entrato in contatto con un positivo al Covid-19 e alle prese con la nuova avventura automobilistica con Audi, di cui l’annuncio è stato dato giovedì 13 gennaio. Martedì 11 gennaio Valentino Rossi ha fatto pervenire un suo videomessaggio alla moglie dell’elettricista morto sul lavoro: “Ciao Andrea, ho saputo di quanto ti è accaduto. Ovunque tu sia ti mando un abbraccio forte forte”. Il nove volte iridato ha poi rivolto poche parole anche alla moglie dell’operaio: “Un abbraccio a te Giorgia e ai tuoi piccoli. Posso solo dirvi: forza!”.