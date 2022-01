Marc Marquez, arriva il comunicato della Honda: ecco come sta

Si torna a parlare di Marc Marquez. La Honda poco fa, con un comunicato ufficiale, ha reso note le sue effettive condizioni di salute.

Sono stati giorni di grande apprensione e tante chiacchiere per le condizioni di Marc Marquez. L’8 volte campione del mondo, infatti, si è fatto vedere veramente pochissimo dopo il problema all’occhio e questo ha alimentato voci poco felici su di lui. Ora però finalmente è arrivato il comunicato stampa ufficiale della Honda.

La squadra nipponica ha infatti riferito che Marc Marquez è finalmente tornato in moto. Lunedì scorso a quanto pare lo spagnolo si sarebbe sottoposto ad una visita da parte del dottor Sanchez Dalmau, che a quanto pare avrebbe appurato un miglioramento della sua diplopia.

Marquez: le sue prime sensazioni in moto

Dopo questa autorizzazione Marquez è tornato finalmente in sella ad una moto, anche se da cross. Dopo ben 3 mesi di assenza il rider iberico è tornato finalmente in pista sul circuito di Ponts a Lleida. Nel comunicato si legge che il pilota di Cervera ha avuto sensazioni più che positive. Naturalmente il prossimo passo per lui sarà quello di provare su una pista asfaltata.

Naturalmente le vibrazioni che si provano guidando una MotoGP sono sempre ben diverse, ma di positivo c’è che Marquez ha ricominciato ad assaggiare un po’ di velocità. Nei prossimi giorni staremo a vedere se potrà essere già bello pronto per i primi test della stagione. In casa Honda, dopo due anni grigi, c’è tanta voglia di tornare in vetta.