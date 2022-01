Si schianta con la Ferrari su di una Lamborghini: che disastro (VIDEO)

Ecco cosa succede quando si perde il controllo di una Ferrari. Il botto contro una Lamborghini Gallardo è clamoroso!

Nel giro di pochi secondi il patatrac. Una svista, una semplice scivolata sul fondo bagnato e per il proprietario di una Ferrari sono lacrime. Certamente se si è potuto permettere una Rossa il suo portafoglio sarà bello capiente e non avrà problemi a pagare il conto, ma l’erroraccio catturato da un video diffuso su You Tube è di quelli da sfottitura perenne.

Ma cos’è successo davvero? Intanto cominciamo a presentare le due belve protagoniste del crash avvenuto praticamente da ferme. Come ben sappiamo domare una vettura dotata di tanti cavalli non è per nulla facile e la perdita di controllo è sempre dietro l’angolo.

Uno schianto tra Ferrari e Lamborghini da non crederci

Il fattaccio è avvenuto in uno spiazzo, probabilmente utilizzato per provare le supercar sul bagnato vista la presenza dei classici birilli da scuola guida. E’ chiaro, dunque, che entrambe le persone al volante fossero a corto di esperienza o comunque in fase di apprendimento. E se già è complicato gestire la potenza normalmente, in condizioni di scarsa è ancora peggio.

Entriamo dunque nel dettaglio. Il tutto ha avuto origine da una manovra maldestra del guidatore della Ferrari F430 che, mentre percorreva il breve tratto rettilineo, ingannato dal fondo zuppo, si è intraversato non riuscendo più a frenare, o comunque non in tempo per non impattare contro una Lamborghini Gallardo ferma, in attesa di lanciarsi a sua volta.

Ritira la sua Ferrari SF90 Stradale: il botto è clamoroso (VIDEO)

Come si può notare dalla sequenza di immagini diventate immediatamente virali, la collisione, pur essendo avvenuta a velocità blanda, è stata secca e ha provocato danni ingenti soprattutto alla parte anteriore della Rossa. Si vede infatti chiaramente il cofano sollevarsi e parecchi pezzi di carrozzeria saltare.

A causa della brevità della clip e dell’assenza di un ulteriore angolo di inquadratura, non sappiamo come se la sia cavata la Lambo. Di certo l’urto è stato considerevole dato che il veicolo di Maranello ha addirittura spostato quello di Sant’Agata bolognese, facendo scappare l’istruttore e un’altra persona presente.