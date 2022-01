Tutte le informazioni per partecipare al Motor Bike Expo 2022 in programma, come di consueto, a Verona.

Dopo essere stato programmato in estate nel 2021 causa Covid, il Motor Bike Expo torna nel 2022 con la sua solita collocazione nel mese di gennaio. Un appuntamento sempre molto atteso e che è stato confermato.

Si svolgerà da giovedì 13 a domenica 16 gennaio presso la Fiera di Verona. L’orario per visitare la celebre fiera motociclistica è ogni giorno il medesimo: dalle ore 9:00 alle 19:00. L’ingresso è consentito esclusivamente con il Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass), che si ottiene per vaccinazione o guarigione. Obbligatorio l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 all’interno del quartiere fieristico. Presso Veronafiere verrà anche rilevata la temperatura corporea tramite termoscanner, chi risulterà con 37,5° o più non potrà accedere all’evento.

Motor Bike Expo 2022: tutto quello che c’è da sapere

Il Motor Bike Expo 2022 è organizzato su otto padiglioni, con circa 600 espositori presenti. 1-2-3-4 sono dedicati al settore Custom, punta di diamante della manifestazione. Gli amanti della personalizzazione apprezzeranno gli oltre 20.000 mq dedicati a questo settore. Nel padiglione 4 si trovano anche le Cafè Racer e le Heritage. Al 5 spazio per i segmenti Street e Racing, quest’ultimo presente anche al 6 assieme a quello Touring. Al 7 si trovano sia mezzi della classe Touring che Off Road e un’area dedicata a quelli di seconda mano. All’8 troviamo le E-Bike.

Oltre alle moto, grande spazio ovviamente anche all’abbigliamento per motociclisti. Attenzione anche alle aree esterne: la A dove ammirare degli stuntman professionisti, la B1 per i test Ride, la B2 per esibizioni e gare di enduro e la C per le minimoto.

Per quanto riguarda i biglietti, sono acquistabili sia direttamente alla Fiera di Verona che online su Ticketone oppure su VivaTicket. Di seguito i prezzi: