Valentino Rossi, conoscete sua sorella? E’ una cantante bellissima (FOTO)

Il nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, ha una sorella minore che ha una passione immensa per il canto.

Valentino Rossi è uno dei piloti più famosi della storia del Motorsport. Le gesta del centauro di Tavullia hanno fatto impazzire per 26 anni i tifosi di tutto il mondo. La marea gialla ha invaso le tribune, sostenendo il pesarese nei momenti di gloria e anche nei weekend negativi. L’affetto che ha ricevuto Vale nel corso della sua carriera è stato unico, come dimostrato anche nell’ultima tappa del mondiale 2021.

A Valencia, per l’ultima ballata del Dottore, gli spalti erano tutti colorati di giallo per assistere alla performance finale del pilota della Yamaha. L’ultima stagione nel team Petronas è stata deludente, ma il campione di Tavullia ha vissuto momenti speciali, nonostante le difficoltà. Nel 2021 non è riuscito a salire sul podio, per la prima volta in carriera, tuttavia ha chiuso l’annata come una rockstar. I colleghi lo hanno applaudito e si sono stretti in un abbraccio commovente, per poi scatenarsi in una festa clamorosa.

Valentino Rossi ha fatto appassionare milioni di motociclisti e diversi, guardando in TV le azioni del pilota della Yamaha, sono diventati dei piloti professionisti. Il centauro ha trovato la forza di dire basta, dopo nove mondiali vinti e 432 gare disputate. Il Doc ha messo a referto 115 trionfi, 235 podi e 96 giri veloci. In carriera ha ottenuto 65 pole position e marcato 6357 punti. Gli ultimi sei sono arrivati a Valencia, grazie ad una discreta decima posizione finale.

Clara Rossi, la sorella di Valentino Rossi

VR46 ha un fratello che corre in MotoGP. Luca Marini è il figlio della mamma di Vale, Stefania Palma, mentre Clara è la figlia di Graziano Rossi. I genitori dell’ex pilota della Yamaha, dopo il divorzio, si sono fatti nuove vite con nuovi partner. Rossi ha deciso di farsi la sua famiglia, con la sua bella compagna Francesca Sofia Novello. Quest’ultima è in dolce attesa di una bambina, arrivata proprio dopo l’annuncio del ritiro dalle corse del pesarese. Il timing è stato perfetto perché consentirà al pilota di trascorrere più tempo in casa, almeno in teoria.

Il #46 ha deciso di dedicarsi alle corse automobilistiche, a partire dalla tappa endurance della 12 Ore del Golfo. L’equipaggio è composto anche dal suo amico d’infanzia, Alessio “Uccio” Salucci, e da suo fratello Luca Marini. Dei fratelli centauri si conoscono tutti i dettagli, di Clara Rossi, invece, si sa ben poco. La sorella del Dottore ha una passione sconfinata per il canto e per la musica. Non ama la notorietà e vuole affermarsi nel panorama musicale grazie alle sue capacità. Con un microfono in mano non teme la luce dei riflettori. Ha studiato canto per anni e ha preso parte a numerose manifestazioni canore. Graziano Rossi sarà, certamente, entusiasta della carriera dei suoi figli.