Lorenzo, la richiesta a Valentino Rossi: incredibile ciò che vuole (VIDEO)

Jorge Lorenzo e Valentino Rossi sembrano ormai aver fatto pace. Ascoltate la richiesta dello spagnolo al nove volte campione del mondo.

Le vite professionali di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi si sono incontrate nel lontano 2008, quando il due volte campione del mondo della 250 ed astro nascente maiorchino approdò nel team ufficiale Yamaha. Era il suo anno d’esordio in MotoGP, ed alla terza gara in Portogallo sul tracciato dell’Estoril, centrò subito la prima vittoria, facendo capire al “Dottore” la portata del suo talento.

Il pilota di Tavullia fece poi spalle larghe durante l’anno, portandosi a casa il mondiale e replicando anche nel 2009, battendo il compagno di squadra alla penultima gara in Malesia. Nel 2010, gli appassionati del Motomondiale si stavano godendo una splendida lotta, ma nelle prove libere del Gran Premio d’Italia, al Mugello, il pesare cadde malamente infortunandosi, e dovette saltare tutta la parte centrale del campionato. Per Jorge fu un invito a nozze, ed il primo titolo in top class venne conquistato con largo anticipo, con ben 138 punti di vantaggio sulla Honda di Dani Pedrosa.

La lotta per il vertice tra Lorenzo ed il nove volte iridato si interruppe nel biennio successivo, a causa del passaggio di Valentino Rossi nella poco competitiva Ducati. Lo spagnolo dovette arrendersi all’astro nascente Marc Marquez nel 2013, con il fenomeno debuttante che non lasciò neanche le briciole agli avversari nel 2014. La sfida tra i due della Yamaha si ripropose l’anno dopo, e fu un duello tesissimo che si risolse solo all’ultima gara di Valencia.

Dopo il fattaccio di Sepang tra il #46 e Marquez, nel GP della Comunità Valenciana fu il maiorchino ad assicurarsi il mondiale, il quinto ed ultimo della sua carriera. A causa delle vicende di quei giorni, il rapporto tra i due compagni di squadra sembrò incrinarsi in maniera irrecuperabile, ma negli ultimi tempi qualcosa è cambiato.

Poche settimane fa, è andata in scena la 100 km dei Campioni presso il Ranch di Valentino Rossi situato nella sua Tavullia. La gara è stata vinta dal “Dottore” in persona, in coppia con il fratellino Luca Marini. Un riassunto della giornata è stato pubblicato nel video YouTube che vi proponiamo in basso, che il canale “ValentinoRossiRacing” ha posto sulla piattaforma. Jorge Lorenzo era presente all’evento, ed è apparso anche nelle immagini delle riprese.

Dopo alcune interviste che hanno visto protagonista un soddisfatto Valentino Rossi, verso la fine del video appare il nove volte campione del mondo a colloquoi con il suo vecchio rivale. Tra i due c’è un pacifico scambio di parole, ed il clima è rilassato ed amichevole. Ad un tratto, l’ex Ducati, Honda e Yamaha chiede al “Dottore” se avrà la possibilità di girare nel suo Ranch.

La risposta del “proprietario” è ovviamente affermativa, consigliandogli di recarsi in zona al sabato, giornata di gare. A quel punto, Lorenzo risponde: “Va bene, magari vengo nel week-end e poi mi fermo per tutta la settimana a Tavullia“. Un simpatico siparietto in cui lo spagnolo sembra quasi auto-invitarsi, segno che tra i due è finalmente tornato il sereno.