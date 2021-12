Valentino Rossi, notizia fantastica per la VR46: l’annuncio poco fa

Valentino Rossi ha dato poco fatto un meraviglioso annuncio per il suo team VR46 Racing. Una news che può cambiare veramente tutto.

In questo periodo diventa sempre più complicato riuscire a trovare uno sponsor in MotoGP. Proprio per questo una notizia che potrebbe sembrare scontata, diventa decisamente importante per una squadra come la VR46, che sta cominciando a muovere i primi passi nella classe regina.

Certo in questi anni Valentino Rossi ha messo da parte un bel po’ di soldi, ma i costi sostenuti da un team di MotoGP vanno ben oltre le normali possibilità economiche di un pilota. Basti pensare che ad ogni scivolata di un pilota vanno in fumo diverse decine di migliaia di euro.

Valentino Rossi: la grande novità per la VR46

Poco fa il team VR46 ha annunciato l’inizio di una nuova partnership con il marchio Mooney, una realtà italiana di Proximity Banking & Payments. Una relazione a quanto pare molto profonda, che trasformerà la squadra in Mooney VR46 Racing Team. Non vi sono notizie invece per quanto concerne il primo title sponsor annunciato: il colosso Aramco.

Certo sarebbe stato strano vedere il team di Valentino Rossi senza uno sponsor potente alle spalle vista l’importanza del progetto. La squadra del Dottore, infatti, già in Moto2 ha ottenuto grandissimi risultati portando Bagnaia alla vittoria del titolo e spingendo Luca Marini molto vicino alla conquista del Mondiale.

Valentino Rossi col team Aramco VR46 nel 2022? La risposta del pilota

Da un certo punto di vista è sicuramente romantico e di grande orgoglio nazionale il fatto che il team di Valentino abbia un title sponsor italiano e una moto come la Ducati che da anni porta in alto il nostro tricolore in MotoGP.