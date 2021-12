Toto Wolff ammette tutto: ecco cosa accadrà alla Mercedes nel 2022

Toto Wolff ammette che vedremo una F1 completamente diversa in questo 2022. La Mercedes vivrà una situazione nuova nel Mondiale.

La stagione 2021 è stata molto serrata. Hamilton e Verstappen hanno lottato per il Mondiale dalla prima all’ultima curva. Questo naturalmente ha portato ad un enorme dispendio di energie, che alla fine si è tradotto in prestazioni veramente al limite. Purtroppo tutto questo però potrebbe portare proprio i due top team ad avere uno svantaggio nei confronti di squadre come ad esempio la Ferrari, che hanno invece potuto concentrarsi già da tempo sulla vettura del prossimo anno.

In casa Mercedes però sono abbastanza fiduciosi dell’operato dei propri tecnici. Dopo quasi una decade di dominio assoluto in F1, c’è la convinzione che anche quest’anno le Frecce d’argento saranno le auto di riferimento.

Toto Wolff punta su una F1 più equilibrata

Come riportato da Motorsport.com, Toto Wolff ha così commentato l’anno che verrà: “Stiamo tutti lavorando secondo il medesimo budget cup e i concetti sono nuovi per tutti. E’ stato introdotto il regolamento aerodinamico dove le squadre, in base alla propria posizione in campionato avranno più o meno margine di fare operazioni”.

Il manager austriaco ha poi proseguito: “Quindi è possibile che le squadre che non hanno lottato per il titolo nel 2021, come Ferrari, McLaren, Aston Martin e Alpine, possano presentarsi con progetti studiati approfonditamente da più tempo rispetto a tutti gli altri. Dobbiamo aspettarci lotte molto più serrate per i Mondiali e le singole gare e questo è molto eccitante”. Insomma in Mercedes credono che finalmente si assottiglierà quel gap che c’è stato in questi anni e ci sarà quindi un Mondiale ancor più avvincente di quello che si è appena concluso.