Red Bull ha paura della Ferrari? La dichiarazione che lascia un dubbio

La Red Bull non nasconde alcuni dubbi in vista del 2022. La Ferrari potrebbe diventare la squadra da battere in F1 nel prossimo campionato.

La stagione di F1 2021 è stata decisamente estenuante per Red Bull e Mercedes che hanno dovuto pensare a far progredire la vettura sino all’ultima gara per permettere ai propri piloti di battagliare per il titolo. Questo però potrebbe pesare enormemente sulla prossima stagione.

Nel 2022, infatti, il regolamento cambierà per la prima volta da anni in maniera massiccia. Proprio per questo la Ferrari si è impegnata sin da subito sulla macchina del prossimo anno, consapevole che il gap con Mercedes e Red Bull era troppo ampio da colmare nel 2021.

Horner è sicuro degli uomini Red Bull

Proprio questo approccio così diverso innesta più di un dubbio nella testa del team principal degli austriaci Chris Horner che, come riportato da Motorsport.com, ha così dichiarato: “Se la Ferrari dovesse presentarsi con una macchina velocissima, capace di demolire gli avversari nel 2022, allora vorrà dire che la lotta per il titolo ha compromesso il nostro lavoro in vista della nuova stagione. Io credo però che siamo tutti consapevoli dei grandi cambiamenti nel regolamento e abbiamo applicato le nostre risorse di conseguenza”.

Il numero uno del team ha poi concluso con una bella dose di speranza: “Sono certo che ogni squadra ha fatto tutto ciò che ritenesse opportuno per la vettura del prossimo anno. Proprio in questo però il nostro team è stato eccezionale. Ha fatto uno sforzo monumentale progettando la monoposto 2022 pur mantenendo lo sviluppo della 2021. Vedremo tutto solo quando torneremo in pista tra un paio di mesi”. Insomma in casa Red Bull sono abbastanza sicuri di aver fatto un ottimo lavoro anche per quest’anno, ma la paura di essere surclassati da una Ferrari concentrata sul 2022 da oltre un anno c’è.