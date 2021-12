Jackie Stewart si schiera con la Red Bull: il suo pensiero sul Mondiale

Jackie Stewart non le manda di certo a dire. Il campione inglese si è schierato in un certo senso a favore della Red Bull.

Jackie Stewart in Inghilterra è un’autentica istituzione. Dalla morte di Surtees il 10 marzo 2017 lui è diventato il pilota più anziano ancora in vita campione del mondo di F1. Durante la sua formidabile carriera ha vinto ben 3 titoli iridati. Il suo impressionante score è costituito da 27 vittorie e 43 podi in 99 GP disputati.

Tra i suoi tantissimi primati risulta essere anche uno dei pochissimi pluricampione di F1 a non aver mai vestito la tuta della Ferrari. Nella sua carriera infatti Jackie Stewart ha guidato solo per 3 scuderie: BRM, Matra e Tyrrell.

Jackie Stewart mette la parola fine alle polemiche

Come riportato da Motorsport.com, Jackie Stewart ha voluto dire la sua sul Mondiale di F1 che si è da poco concluso e in particolar modo sul controverso finale: “Penso che sia stato gestito nel modo giusto. Masi ha fatto tutto correttamente. Non era un business cinematografico. Non era Hollywood, ma qualcosa di puro ed il pubblico ne godeva di questa autenticità. Mai nella storia di questo sport c’era stato un esito del genere”.

L’ex campione di F1 ha poi proseguito chiudendo la porta ad ogni eventuale polemica: “Non c’era alcun motivo per far si che venisse esposta una bandiera rossa. Mai nella storia della F1 c’era stato un risultato del genere, è stato straordinariamente speciale. Questo è stato un anno incredibile con due squadre che si sono spinte al limite a vicenda. Lewis sarà molto deluso, ma non deve esserlo perché ha fatto anche lui una grande annata”. Insomma anche il signor Stewart si è schierato in un certo senso alla Red Bull.