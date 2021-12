F1, Hamilton campione del mondo? Vogliono cambiare l’esito del Mondiale

Lewis Hamilton è uscito sconfitto dal confronto finale con Max Verstappen. C’è però chi proprio non si rassegna in tal senso.

Uno dei campionati più lunghi ed estenuanti della storia della F1 è ormai terminato, ma c’è qualcuno che non sembra essersi proprio rassegnato. Patel Gordon-Bennett, infatti, un oculista del Western Sussex Hospital, probabilmente tifoso di Hamilton, non sembra essersi rassegnato al verdetto iridato.

Ha lanciato infatti una petizione per riscrivere il finale del Gran Premio di Abu Dhabi. La decisione è stata presa subito dopo aver capito che la Mercedes non avrebbe proseguito la propria crociata per cambiare l’esito di questo Mondiale. L’iniziativa per ora ha già ricevuto ampio consenso raggiungendo quasi le 40mila firme.

La petizione a favore di Hamilton

Nella petizione si legge: “Credo che non ci sia stata giustizia domenica 12 dicembre 2021 quando gli steward della FIA hanno negato a Lewis Hamilton la sua vittoria nel Gran Premio di Abu Dhabi. A meno di un giro dalla fine ad alcuni doppiati è stato permesso di superare la safety car, questo non rispetta le regole della F1”.

Il messaggio si conclude così: “Se siete difensori della giustizia e dell’onestà, firmate questa petizione. Lasciare invariata questa decisione lancerà un messaggio sbagliato ai giovani e ai futuri piloti”. Insomma parole durissime, che sicuramente non faranno piacere alla Red Bull e a Verstappen.

Naturalmente era facile aspettarsi un consenso così ampio in Inghilterra per un’iniziativa di questo genere. In fondo il giorno dopo la gara di Abu Dhabi, sulla stampa britannica c’era un plebiscito di accuse nei confronti di Masi e della FIA di aver scippato l’8° titolo al proprio beniamino. Certo 40mila fanno rumore, ma non cambieranno di certo l’esito del Mondiale.