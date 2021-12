Hamilton vende la sua Pagani: il prezzo è assolutamente folle (FOTO)

Ancora in preda allo scoramento per come si è concluso il mondiale 2021 di F1 Hamilton ha deciso di mettere in vendita la sua Pagani.

Lo smacco ricevuto ad Abu Dhabi ha profondamente colpito Lewis Hamilton, convinto fino a quel momento di poter festeggiare l’ottavo titolo iridato. Così, dopo aver fatto perdere le proprie tracce sui social, ha pure deciso di cedere uno dei bolidi del suo prezioso garage.

Stiamo parlando di un pezzo di pregio, costruito ad hoc dalla Pagani in base alle indicazioni ricevute dallo stesso asso di Stevenage. Acquistata dal 36enne nel 2014, la Zonda 760LH è ora tornata sul mercato al notevole prezzo di 10 milioni di euro. Insomma, un regalo non per tutte le tasche.

Le caratteristiche della Pagani Zonda personalizzata di Hamilton

Poco apprezzata dal campione Mercedes per maneggevolezza e al contrario esaltata per il suo suono aggressivo, la vettura vanta della spinta di un V12 Amg aspirato da 7,3 litri, una potenza di 750 Cv e 780 Nm di coppia.

Da amante della guida vecchio stile, Ham ha domandato la sostituzione del cambio automatico (solitamente adottato sulle auto sportive) con quello manuale a 6 marce a trazione posteriore. Inoltre per aumentare l’estetica racing ha voluto l’inserimento di una pinna centrale sul genere delle barchette endurance, più una presa d’aria sopra il tetto come nella Zonda Cinque.