Danilo Petrucci, che batosta: è positivo al Covid-19

Brutta tegola per Danilo Petrucci a due giorni dalla partecipazione alla sua prima Dakar. In ballo anche il suo futuro professionale.

Brutta tegola per Danilo Petrucci a due giorni dall’inizio della sua prima esperienza nella Dakar. Il pilota della KTM è risultato positivo al tampone ed ora è in attesa dell’esito del secondo per avere la conferma. In tal caso dovrà rinunciare alla competizione e non sarebbe una bella notizia per chi si appresta a decidere il suo futuro professionale.

Giovedì Petrux è stato sottoposto al test molecolare non appena arrivato in Arabia Saudita. Ha trascorso l’ultimo mese e mezzo seguendo un allenamento fisico molto intenso, rimediando anche una piccola frattura alla caviglia che non lo ha messo però fuori dai giochi. Ma contro il Coronavirus che in questi giorni sta esplodendo in Europa e nel mondo nulla si può fare. I regolamenti prevedono l’esclusione degli sportivi in procinto di affrontare una competizione.

Una tegola sulla carriera di Danilo Petrucci

Un vero peccato per l’ex pilota della MotoGP che si era preparato al meglio per questa celebre competizione insieme agli assi della categoria come Matthias Walkner, Toby Price e Kevin Benavides, oltre ad una preparazione teorica con Jordi Viladoms per comprendere i segreti della navigazione. Adesso non resta che sperare si tratti di un falso positivo, ma tutto lascia pensare che non correrà la Dakar 2022 che prenderà il via il 1° gennaio.

Dopo la partecipazione al rally Danilo Petrucci avrebbe deciso se proseguire con la via dello sterrato oppure optare verso Oltreoceano nell’Ama dovrebbe potrebbe riabbracciare i colori della Ducati. La sua vita professionale resta legata al filo sospeso del tampone.