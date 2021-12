Marquez come Stoner: l’assonanza che spaventa la Honda

Marc Marquez sta attraversando un momento difficile e proprio come Stoner a suo tempo con Ducati sta creando seri problemi alla Honda.

Marc Marquez in questi anni ha dominato in lungo e in largo in MotoGP dimostrando di essere senza ombra di dubbio il pilota più talentuoso del momento. Purtroppo però negli ultimi due anni ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un paio di infortuni che lo hanno tenuto per lungo tempo lontano dalle piste.

Proprio questi problemi fisici però hanno scoperchiato in un certo senso il vaso di Pandora. Il rider iberico, infatti, ha dimostrato con la sua assenza tutti i problemi della Honda, che si è ritrovata improvvisamente da moto di riferimento del circus ad ultima della classe.

Marquez e Stoner: la storia si ripete

Per carità i sintomi c’erano tutti. Già in passato, infatti, si notava una certa differenza di prestazioni tra Marquez e gli altri piloti Honda, ma oggi la situazione sembra essere enormemente peggiorata. Per prima cosa la squadra, orfana del suo punto di riferimento, sembra non aver sviluppato in modo corretto la moto negli ultimi due anni. Inoltre l’assenza del talento di Cervera ha pesato nei risultati.

La situazione che sta vivendo oggi la Honda somiglia da vicino a quella che attraversò la Ducati quando salutò Stoner. Anche in quel frangente la casa di Borgo Panigale si ritrovò dalla lotta per il titolo a lottare per un piazzamento a ridosso del podio. Una situazione spiacevole che sembra ripetersi oggi con la squadra giapponese. Proprio come il buon Casey, infatti, anche Marc ha per anni in parte coperto i problemi del proprio costruttore e in parte ha spinto la moto in una direzione ben preciso, cucendosi addosso un vestito che oggi nessuno sa indossare.