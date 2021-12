Valentino Rossi, Dorna pensa ad un’altra onorificenza: fan in delirio

Dorna starebbe pensando ad un premio dedicato a Valentino Rossi per i piloti della MotoGP. I criteri di assegnazione sono ancora sconosciuti.

A Valencia Valentino Rossi ha dato l’addio definitivo alle corse in veste di pilota MotoGP, dopo 26 anni di carriera che lo hanno legato indissolubilmente a questo sport. Dorna non ha perso neppure un giorno a nominarlo “Legend” ma presto potrebbero esserci altre onorificenze dedicate al nove volte campione del mondo, che come nessuno mai ha fatto ha saputo attirare fan e attenzione mediatica.

Secondo quanto riporta il sito britannico ‘Bike and Rider’ Dorna starebbe pensando al “Trofeo Valentino Rossi“, anche se per il momento la notizia manca di ufficialità. Dovrebbe essere assegnato ai migliori piloti della classe regina, ma ancora non è chiaro secondo quale criteri. Secondo le prime indiscrezioni potrebbero essere premiati coloro che segnano il maggior numero di giri veloci in gara, oppure a chi compie più sorpassi. Un’altra ipotesi è di farlo diventare un premio “del giorno”, assegnandolo al miglior pilota del week-end in base ad una votazione popolare.

Marquez come Stoner: l’assonanza che spaventa la Honda

Il 2022 “senza” Valentino Rossi

Il Motomondiale prenderà il via a marzo con il primo round in Qatar e per allora questo speciale trofeo dedicato a Valentino Rossi potrebbe non essere ancora annunciato. Ma i tifosi del Dottore avranno molta carne sul fuoco per ricordare il loro campione. Infatti dalla stagione 2022 debutterà il suo team VR46 con Marco Bezzecchi e Luca Marini ai nastri di partenza in sella alla Ducati. Inoltre a tenere alta la bandiera italiana ci penseranno Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia, allievi della VR46 Riders Academy che sono tra i favoriti per la corsa al titolo mondiale.

Valentino Rossi da parte sua sarà impegnato con le corse automobilistiche, anche se ancora non ha annunciato in quale serie e con quale marchio. Al momento sembra oscillare più verso Audi, con cui ha effettuato un test a Valencia alcune settimane fa, all’indomani della visita al Quirinale dal presidente della Repubblica. Di certo sarà ancora un anno all’insegna del colore giallo sugli salti del Motomondiale e non solo.