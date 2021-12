Quartararo come Valentino Rossi: pronto il tradimento al contrario

Fabio Quartararo potrebbe decidere clamorosamente di tradire la Yamaha e passare al grande avversario come fece Valentino Rossi anni fa.

Fabio Quartararo ha più volte affermato durante le interviste di voler emulare in tutto e per tutto Valentino Rossi. Il suo obiettivo non è vincere semplicemente un Mondiale come ha già fatto, ma costruire un ciclo vincente. Per fare ciò però avrà bisogno di una Yamaha diversa, capace di seguirlo in ogni sua indicazione.

Al momento la casa di Iwata non ha ancora in mano il contratto firmato del francese che potrebbe decidere clamorosamente di lasciare la squadra che l’ha lanciato in MotoGP. Al momento sono in corso trattative. Quello che spaventa però la Yamaha sono i recenti messaggi lanciati a mezzo stampa da parte dello stesso Quartararo.

Quartararo e la richiesta alla Yamaha

Il francese, infatti, ha più volte rimarcato di voler continuare con la squadra di Iwata a patto che questa mostri di volerlo seguire in un percorso per rendere la M1 la moto di riferimento nel circus. Intanto però nelle crepe che si stanno creando nel rapporto tra Fabio e Yamaha è pronta ad inserirsi la Honda.

La squadra giapponese ha l’incognita Marquez da gestire, che in ogni caso ha 6 in più di Quartararo e si avvicina a grandi passi ormai ai 30 anni. Proprio per questo la Honda starebbe cercando di tentare il francese per affiancarlo allo spagnolo così da creare una delle coppie più forti della storia del Motomondiale.

Insomma a distanza di 17 anni potrebbe consumarsi il tradimento al contrario che fece Valentino Rossi quando decise di passare da Honda a Yamaha. Staremo a vedere, ma una cosa è certa, Fabio dovrà prendere una decisione entrò la prima metà del 2022.