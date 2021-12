Marquez depone le armi e ammette: “Mai nessuno come Valentino Rossi”

Marc Marquez dopo anni di duelli in pista e fuori con Valentino Rossi depone definitivamente le armi e offre una mano al rivale.

Marc Marquez e Valentino Rossi non hanno mai avuto un buon rapporto negli ultimi anni. Il climax negativo della loro relazione è sicuramente datato 2015 e il Mondiale perso dal Dottore all’ultima gara contro il compagno di team Jorge Lorenzo. Durante le stagioni successive però ci sono state sicuramente altre tensioni.

Una su tutte, Argentina 2017, quando dopo uno scontro in gara Marquez provò a scusarsi con Valentino Rossi venendo però scacciato dagli uomini del team Yamaha. Nel bene o nel male però i due ci hanno regalato vere e proprie scene epiche in questi anni sia in pista che fuori.

Marquez su Valentino Rossi: “La MotoGP dovrebbe ringraziarlo”

Oggi che Valentino Rossi si è definitivamente ritirato dalla MotoGP però arriva la clamorosa ammissione da parte di Marc Marquez. Come riportato da Motorsport-Total.com, infatti, il rider di Cervera ha così affermato: “L’anno prossimo lui non ci sarà, ma sono certo che il colore giallo continuerà a dominare le tribune. Quello che ha fatto nella sua carriera e per la MotoGP sono unici. Tutto questo sarà per sempre unico. Ripetere tutto questo non è alla portata di nessun pilota”.

Marquez come Stoner: l’assonanza che spaventa la Honda

Lo spagnolo ha poi proseguito: “Ha vinto tanto e ha fatto tanto per il motociclismo. Soprattutto ha entusiasmato tanti fan per questo sport. Questo non si può ripetere. La MotoGP dovrebbe ringraziarlo. Noi non abbiamo un buon rapporto, ma non ho problemi a riconoscere quanto fosse importante per questo sport. Non siamo stati rivali diretti negli ultimi anni e non dipende da me un possibile cambiamento nel nostro rapporto. Questo però non mi interessa”.