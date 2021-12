Ferrari Purosangue, il primo SUV del Cavallino Rampante su strada (VIDEO)

La Ferrari Purosangue sarà il primo SUV del glorioso marchio italiano di supercar. Scopriamo cosa ci attenderà il prossimo anno



Il Purosangue ha perso la sua carrozzeria modificata del Maserati Levante alla fine di novembre, quando un prototipo è stato visto con la lamiera di produzione. Il SUV della Ferrari è stato catturato ancora una volta, nascondendo ancora il suo corpo sportivo sotto un camuffamento estremamente spesso per nascondere completamente quello che potrebbe benissimo essere l’aspetto finale del Cavallino Rampante.

Come per la Lamborghini Urus, non sembra il tipico SUV ad alte prestazioni, ma più sulla falsariga di una hatchback sovradimensionata. La Purosangue tecnicamente non sarà la prima Ferrari a quattro porte se prendiamo in considerazione il concept Pinin del 1980 e la 456 Venice berlina e station wagon costruita per il Sultano del Brunei negli anni ’90. Tuttavia, il SUV sarà il primo modello di serie di Maranello ad avere porte posteriori.

Non capita tutti i giorni di vedere una Ferrari con un’altezza da terra così generosa, che francamente richiederà un po’ di tempo per abituarsi. Detto questo, siamo onesti e ammettiamo che un SUV era inevitabile. Ferrari non poteva semplicemente ignorare un nuovo flusso di entrate ora che la maggior parte dei marchi sportivi di fascia alta hanno un veicolo utilitario sportivo. La Purosangue non sarà in competizione solo contro l’Urus, ma anche la DBX, Bentayga Speed, Cayenne Turbo GT, e in qualche misura, la prossima BMW XM.

Trattandosi di un prototipo ancora in corso d’opera, c’è un bel vuoto intorno alle quattro punte di scarico, anche se il paraurti posteriore potrebbe essere definitivo. Forse la Purosangue manca di alcuni terminali di scarico massicci per riempire piacevolmente quello spazio. Crediamo anche che il SUV pronto per la produzione avrà ruote più grandi ruote, ma il resto del veicolo sembra essere già il prodotto finito.

Ci sono alcune luci diurne del LED che spuntano attraverso il camuffamento sul paraurti anteriore e queste sembrano essere posizionate sopra le grandi prese d’aria. Un ritaglio nel portellone è lì per una ragione, ma non sembra esserci una terza luce del freno, quindi potrebbe essere per la maniglia o una telecamera. Tutto sommato, abbiamo l’impressione che la Purosangue piacerà anche a tutti i non avvezzi ai SUV tanto quanto la Urus.

Come aggiornamento, l’attesissima Ferrari viaggerà su una nuova architettura anteriore a motore centrale con supporto per la trazione integrale, un cambio a doppia frizione, sospensioni pneumatiche e propulsori ibridi. L’interno a quattro posti ospiterà un sistema di intrattenimento per i sedili posteriori e abbiamo sentito voci di un motore V12 di punta per unire i motori V6 e V8 elettrificati.

Tutto sarà rivelato a un certo punto nel 2022, molto probabilmente dopo la 296 GTS convertibile che dovrebbe debuttare nella prima metà dell’anno.

