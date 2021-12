BMW Serie 5 Next-Gen, un video spia tra le strade di Monaco (VIDEO)

Un video incredibile in cui vedremo le forme della nuova BMW Serie 5 next-gen girare sinuose tra le strade di Monaco

Questo video offre la possibilità di vedere la BMW Serie 5 di nuova generazione sulle strade pubbliche intorno a Monaco, in Germania. La clip riprende la prossima berlina da una varietà di angolazioni per uno sguardo davvero completo del nuovo modello.

Come in altri scatti spia e video, la Serie 5 next-gen sembra evitare il look di altri futuri prodotti BMW. Non c’è traccia della grande griglia e dello stile a blocchi che stiamo vedendo su veicoli come il concept XM. Al contrario, questa berlina sembra avere aperture più piccole sul muso e una silhouette più elegante.

Nella parte posteriore, le luci posteriori sembrano essere abbastanza piccole sui lati superiori del ponte posteriore. L’apertura del bagagliaio non sembra molto grande, ma le dimensioni effettive suggeriscono che c’è molto spazio di carico.

Sebbene non sia visibile qui, esistono scatti spia dell’interno della nuova Serie 5. L’auto è solo un prototipo, ma c’è chiaramente un quadro strumenti digitale e uno schermo di infotainment con layout verticale.

La nuova Serie 5 sarà disponibile con una varietà di propulsori. Il modello normale avrà motori a combustione, alcuni dei quali avranno assistenza ibrida plug-in. Ci sarà anche la i5 con una trasmissione completamente elettrica. La M5 next-gen avrà circa 750 cavalli provenienti da un sei cilindri in linea turbo ibrido da 3,0 litri.

Oltre alla berlina, ci sono voci di una versione station wagon della Serie 5 next-gen disponibile. Non ci sarebbe troppo da sorprendersi, date le precedenti varianti a tetto lungo del veicolo di medie dimensioni della BMW. Sarebbe anche disponibile con il powertrain elettrico i5. Purtroppo, non ci sono ancora scatti spia di questo modello.

Le ultime informazioni suggeriscono che la nuova Serie 5 berlina dovrebbe debuttare nella seconda parte del 2022 ed essere in vendita per il model year 2024. Il modello station wagon si unirebbe alla lineup circa un anno dopo.

