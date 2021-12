Nakagami, passo indietro deludente: “Ecco il voto alla mia stagione”

Nakagami scontento di come è andato il suo 2021. Sperava di ottenere risultati decisamente migliori e ha voglia di rilanciarsi nel 2022.

Un campionato MotoGP 2021 sotto le aspettative per Takaaki Nakagami, che ha concluso solo con la quindicesima posizione (76 punti) nella classifica generale. Puntava a fare decisamente meglio.

I suoi migliori piazzamenti sono stati il quarto posto a Jerez e il quinto in Stiria. Complessivamente sette arrivi al traguardo in top 10. Il pilota giapponese e il team LCR Honda mirava più alto. Sicuramente la RC213V si è confermata una moto complicata da guidare e questo non ha aiutato né lui né il compagno di squadra Alex Marquez (sedicesimo con 70 punti). Per il 2022 l’auspicio è di disporre di un mezzo più semplice da guidare.

MotoGP, Nakagami deluso per il 2021

Nakagami in un’intervista concessa a Motorsport.com ha ammesso la sua delusione per come è andato l’ultimo Mondiale MotoGP: «Mi darei un voto di due su dieci. Il motivo è che, con la buona situazione che avevamo l’anno scorso, sia io che la squadra abbiamo pensato ‘quest’anno succederà’, ma invece siamo andati indietro. Anche se abbiamo avuto molte gare difficili, c’erano diverse occasioni in cui avrei dovuto ottenere risultati migliori. Per questo che mi sto dando un voto così basso».

Il pilota giapponese del team di LCR di Lucio Cecchinello spiega quale problema lo ha condizionato e ribadisce la sua volontà di fare meglio nel 2022: «Come gli altri piloti Honda, non avevo abbastanza grip al posteriore e ciò condizionava la frenata, rendendo complicato trovare un buon equilibrio. Durante la stagione non siamo riusciti a risolvere questo problema. Solo su alcuni circuiti andava meglio e ho fatto belle gare, come a Jerez e in Austria. Voglio mostrare la mia velocità e la mia forza il prossimo anno, devo fare un passo avanti».