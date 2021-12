Raul Fernandez come Stoner e Quartararo: “Ora tutti applaudono”

Raul Fernandez ha grande voglia di fare bene in MotoGP, dopo essere andato vicino al titolo in Moto2 e Moto3. Ha dei modelli di riferimento.

Avrebbe preferito fare un altro anno in Moto2 o al massimo passare in Yamaha, ma Raul Fernandez nel 2022 sarà in MotoGP con la KTM del team Tech3.

Lin Jarvis ha rivelato che il pilota spagnolo aveva manifestato la volontà di firmare per la casa di Iwata. Ciò non è avvenuto perché in Giappone non volevano pagare la clausola che lo avrebbe liberato dal suo contratto con KTM. Sarebbero sorte tensioni con una concorrente e si è voluto evitare tale scenario. Il madrileno ha dovuto rispettare l’accordo precedentemente firmato.

Raul Fernandez campione MotoGP senza vincere Moto3 e Moto2?

Fernandez in questi anni tra Moto3 e Moto2 ha dimostrato di essere un grande talento. Nell’unica stagione nella classe intermedia ha avuto un debutto incredibilmente positivo e per poco non ha vinto il titolo. Cercherà di vincere in MotoGP, anche se gli servirà del tempo.

Non sarebbe certamente il primo pilota a conquistare il mondiale in top class senza aver ottenuto quello nelle categorie inferiori. È qualcosa che hanno già fatto Casey Stoner e Fabio Quartararo. Entrambi hanno vinto il titolo solo in MotoGP.

Raul spera di ripercorrere le loro orme: «Nel 2020 ho chiuso a 15 punti dal campione – riporta Motorsport-Total.com – e quest’anno a 4 punti. Sono stato costantemente veloce. Anche Quartararo ha corso in queste categorie senza vincere il titolo. La gente pensava che fosse pazzo a passare in MotoGP, invece adesso è campione del mondo e tutti applaudono. Io, KTM e il mio team pensiamo che andare in MotoGP sia il passo giusto per la mia carriera e il mio futuro».

L’obiettivo del pilota spagnolo sarà quello di adattarsi al meglio alla top class e di migliorare costantemente. È chiaro che vorrà anche essere rookie of the year battendo gli altri esordienti: Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Darryn Binder.