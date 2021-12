Valentino Rossi, papà Graziano rimane in ospedale: ecco come sta

Ancora per oggi il papà di Valentino Rossi rimarrà ricoverato all’ospedale Marche Nord di Fano, nel reparto di neurologia

Come chi ama andare di corsa (ma non solo), non vede l’ora di tornare a casa. Però Graziano, papà di Valentino Rossi, rimarrà ancora oggi ricoverato all’ospedale Marche Nord di Fano, nel reparto di neurologia.

Graziano Rossi, oggi nuovi controlli

“La sicurezza innanzitutto dicono i medici, anche perché ieri era domenica ed eventuali altri accertamenti ed esami sulle sue condizioni di salute sono eventualmente in programma per oggi“, scrive l’edizione odierna de Il Resto del Carlino, che ha pubblicato un articolo che riguarda lo stato di salute del padre del nove volte campione del mondo.

Le condizioni dell’ex pilota non sono gravi: il 67enne infatti è arrivato in ambulanza dall’ospedale di Pesaro, dove si era sottoposto a una visita medica, ed è entrato con un codice verde, ovvero un grado d’urgenza minore, segno che la situazione è tutt’altro che preoccupante. Attualmente il padre di Valentino Rossi si trova nel reparto di neurologia e rimarrà sotto osservazione probabilmente anche nei prossimi giorni, quando il suo quadro clinico sarà più chiaro.

La gioia per la paternità di Valentino Rossi

Insomma per papà Graziano sicuramente un bello spavento a ridosso del Natale, l’ultimo ancora non da nonno. Già, perché tra qualche mese Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello gli regaleranno una bella nipotina.

Una notizia, quella della paternità del figlio, che lo aveva sorpreso e non poco questa estate, tanto che aveva dichiarato: “È una notizia divertentissima. E poi a me le bambine piacciono tanto, sono più geniali dei maschiacci. Però, per continuare la tradizione di piloti in famiglia, tocca che Valentino ci metta su le mani per il secondo. Almeno due tentativi vanno fatti”.

Eh già, perché Graziano non vede l’ora di avere per le mani un altro campione da allevare. E, passata la paura per questo malore, chissà che non cominci già l’opera di convinzione nei confronti del figlio.

