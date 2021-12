Graziano Rossi ricoverato in ospedale: apprensione per il papà di Valentino

Graziano Rossi, il padre di Valentino Rossi, è ricoverato presso il reparto di Neurologia dell’ospedale di Fano.

Sabato pomeriggio Graziano Rossi è stato ricoverato in ospedale. Il padre di Valentino Rossi è ricoverato presso il reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord di Fano come anticipato dal quotidiano locale ‘Il Resto del Carlino’. Le sue condizioni, non sarebbero gravi, ma i medici hanno deciso di tenerlo comunque in osservazione.

Il 67enne ex pilota del Motomondiale è arrivato in codice verde ieri pomeriggio al Santa Croce di Fano in ambulanza, dopo i primi accertamenti è stato trasferito a Fano, nel reparto diretto dal dottor Francesco Logullo. Le condizioni di Graziano Rossi non sarebbero gravi, presumibilmente si tratterebbe di lesioni o sintomi che non interessano le funzioni vitali, ma hanno comunque necessità di ricevere delle cure. Nei prossimi giorni verrà chiarito il suo

Graziano, classe 1954, ha corso nel Motomondiale fra il 1977 e il 1982 con un bilancio di tre vittorie e un 3° posto nel mondiale 1979 nella classe 250. Si è ritirato dalle corse motociclistiche nel 1982 in seguito a un brutto incidente sul circuito di Imola. Ha tentato la fortuna nei rally senza esito, prima di lanciarsi nella passione per il drifting.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi, la compagna svela: “Abbiamo scelto il nome della bimba”