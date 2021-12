Così Lewis Hamilton ha deluso un piccolo campione di soli nove anni

Lewis Hamilton non ha permesso a un giovane campioncino in erba di realizzare il proprio sogno

La decisione di Lewis Hamilton e Toto Wolff di non presenziare alla cerimonia di premiazione dj fine stagione svoltasi a Parigi costerà, molto probabilmente a entrambi, una multa, come preannunciato dal neo-presidente della Fia, Mohammed Bin Sulayem.

Ma a chi è costata di più l’assenza del britannico è stato Zack Zhu, ragazzino di nove anni molto talentuoso sui kart e grande fan del pilota Mercedes. Il ragazzo quest’anno ha vinto il suo primo titolo locale nel campionato dell’Ile de France e per questo motivo era presente al galà, insieme ad altri giovani, premiati fianco a fianco con i primi tre piloti del Mondiale di Formula 1 appena concluso.

Il toccante messaggio del piccolo Zhu per Hamilton

Su Instagram il giovanissimo pilota si è dunque sfogato pubblicando un messaggio per Hamilton, da cui traspare tutto il suo comprensibile disappunto per l’occasione mancata di incontrare il suo idolo. A corredo del messaggio pubblica alcuni selfie insieme a Max Verstappen, Sebastien Ogier, Valtteri Bottas e il team principal della Red Bull Christian Horner: mancava solo Lewis.

“Io non vedevo l’ora di portati il trofeo per farti vedere il mio casco con la prima stella, ma tu non eri lì. Nel mio cuore tu sei il pilota più grande”, scrive. Nelle sue gare in kart il giovane ha indossato addirittura un casco con i colori di Hamilton e per la vittoria del titolo aveva aggiunto una stella imitando proprio il britannico. L’assenza del sette volte campione del mondo ha dunque impedito a Zack di coronare il suo sogno di incontrare dal vivo, e in un’occasione così importante, il suo pilota preferito e per il quale fa il tifo.

