Bottas, Verstappen, Leclerc e non solo: i fan della F1 danno i loro voti

Migliaia di fan iscritti al sito f1hotornot.com hanno emesso il loro verdetto. Ecco la top ten delle prestazioni migliori e peggiori del 2021. E ci sono delle sorprese

Sono tante le statistiche e le pagelle pubblicate in questi giorni per chiudere il 2021 della F1. Ma alla fine anche i fan del Circus hanno provato a buttare giù una loro speciale classifica. Ed è quella delle prestazioni di quest’anno.

Le migliori prestazioni in F1 del 2021

A mettere ai voti i protagonisti dei vari GP stagionali sono stati gli iscritti a uno dei siti più famosi che riguardano il Circus, f1hotornot.com. E la classifica delle 10 migliori e peggiori prestazioni del 2021 è davvero interessante.

Partiamo naturalmente dal meglio che la F1 ha fatto vedere quest’anno. Tra i più votati c’è stato il trionfo di Daniel Ricciardo a Monza, con la doppietta McLaren in casa Ferrari che aveva fatto gridare al miracolo per il team inglese, che poi però ha chiuso al quarto posto in classifica costruttori. Una vittoria per l’australiano attesa dal 2012 e che ha scatenato il tifo dei fan della F1, che hanno eletto questa come la migliore dell’anno.

Sul podio il secondo posto di Sebastian Vettel a Baku dietro a Sergio Perez, dopo un Gp pazzo con l’incidente di Max Verstappen e il lungo di Lewis Hamilton nel finale dopo la ripartenza. Per il tedesco è stato l’unico podio stagionale, così come per l’Aston Martin. E vista l’annata del team, è davvero tanta roba. Al terzo posto invece Fernando Alonso con la difesa messa in campo all’Hungaroring contro Lewis Hamilton, che ha permesso al compagno in Alpine Esteban Ocon di chiudere il GP davanti a tutti. Spagnolo che ha ottenuto anche la quarta miglior prestazione in assoluto con il podio del Qatar, il primo dal 2014.

Nella top ten per due volte anche il campione del mondo Max Verstappen, con le vittorie negli Usa e in Francia. Nota di merito anche per Charles Leclerc, che ha comunque convinto i tifosi della F1 per la sua condotta a Silverstone, dove si è visto togliere il successo dalla grande rimonta del padrone di casa Hamilton.

E le peggiori

Passiamo invece alle note dolenti. I tifosi della F1 hanno premiato Nikita Mazepin e la sua prestazione da film horror a Monza, quando ha mandato fuori il compagno in Haas Mick Schumacher, rimediando prima 5 secondi di penalità dalla direzione gara, prima di ritirarsi. Il russo però, tra i peggiori di questa stagione 2021, è in top ten altre tre volte. E questo dovrebbe far riflettere.

Ben tre prestazioni invece tra le peggiori di tutto il 2021 sono quelle di Valtteri Bottas. In particolare l’incidente con Russell a Imola gli ha permesso di conquistare il secondo posto tra le prestazioni peggiori dell’anno. Ma c’è dentro anche con quanto fatto a Baku e soprattutto in Ungheria, quando ha creato il panico in partenza. Al terzo posto invece a sorpresa Kimi Raikkonen, per la pessima prestazione a Portimao. A dire la verità una delle poche brutte prove per il finlandese, che si è ritirato proprio lo scorso weekend.

LEGGI ANCHE —> Binotto sul 2022 della Ferrari: “L’obiettivo è vincere qualche GP”