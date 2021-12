Valentino Rossi, la compagna svela: “Abbiamo scelto il nome della bimba”

Sui social, Francesca Sofia Novello ha raccontato alcuni particolari di come procede la maternità insieme a Valentino Rossi

Smessi i panni del pilota di MotoGP, Valentino Rossi sta vivendo alcune settimane di attesa, in tutti i sensi. Sì, perché se da un lato vuole capire quale sarà il suo futuro a quattro ruote, dall’altro è partito il countdown per lui e la compagna Francesca Sofia Novello, che tra qualche mese partorirà la primogenita del Dottore.

Valentino Rossi, la “piccola” è pronta

Su Instagram la modella, rispondendo alle domande dei followers, ha raccontato alcuni particolari della gravidanza che sta vivendo insieme a Valentino Rossi: “Quando l’ho saputo ho pianto per tre giorni. Non ero ‘pronta’ ma adesso sono felicissima”.

C’è chi ha chiesto al Dottore se si aspetta nel futuro una piccola in sella a una moto, ma per ora lo ha escluso categoricamente. Ma secondo la futura mamma la bimba è già molto simile al papà: “Non sta ferma un secondo. Ho iniziato a sentirla già dal quinto mese“.

E poi ha rivelato un particolare che, solo qualche settimana fa non era ancora stato deciso: “Il nome? Ci abbiamo messo poco a sceglierlo. Siamo sempre stati d’accordo sui nostri nomi preferiti, in particolare su uno. Ve lo diremo quando nascerà. Il mio fisico? E’ difficile vedersi cambiare, però è il cambiamento più importante della tua vita e devi rispettare ciò che il tuo corpo sta creando”.

Il Dottore e la paternità

Per ora Valentino Rossi non è ancora conscio del ruolo di papà che lo aspetta. Ma lo è stato per tutti così. Durante l’ultima premiazione in casa della FMI, la Federazione Motociclistica Italiana in occasione dei suoi 110 anni, ha affermato: “Non so bene cosa bisogna fare per prepararsi per diventare babbo, ma ve lo farò sapere”.

Forse però per Rossi l’arrivo di una bambina è davvero l’ideale. Perché arriva proprio quando sta per cominciare una nuova vita per il campione di Tavullia. “Volevamo prenderci una pausa dopo il ritiro, ma non abbiamo perso tempo! Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice”, aveva detto subito dopo l’annuncio della paternità. Ora però dovrà riprendere subito a correre. E non solo in pista su un’auto, ma dietro la piccola che sta per arrivare.

