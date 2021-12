Francesco Guidotti ammette quanto sia stato difficile salutare il team Pramac e parla del pilota francese Johann Zarco.

Francesco Guidotti ha chiuso la sua ultima stagione in Pramac al fianco di Jorge Martin e Johann Zarco ottenendo ottimi risultati, confermandosi come miglior team indipendente del 2021. Da gennaio il team manager inizierà una nuova avventura con KTM insieme a Brad Binder e Miguel Oliveira. Nel gruppo di lavoro troverà anche i connazionali Fabiano Sterlacchini, ex Ducati, e Marco Bertolatti, ex Aprilia Racing.

L’ultimo anno in Pramac

Con Johann Zarco e Jorge Martin, Guidotti ha ottenuto grandi successi inaspettati. Il pilota francese sembrava potersi candidare alla corsa iridata nella prima parte di Mondiale, ma dopo la pausa estiva i risultati sono venuti meno. “A volte Johann si perde”, ha detto Francesco Guidotti a Speedweek.com. “Ma questa è una caratteristica di molti piloti che sono in griglia. Questo è stato visto molte volte negli ultimi anni. Il 2020 è stata un’eccezione perché è stata una stagione breve con solo 14 gare. Ma tra i 18 e i 20 Gran Premi, molti piloti hanno difficoltà a mantenere alto il livello per tutta la stagione. Il pilota che può farlo di solito vince il campionato del mondo”.

Per ironia della sorte Francesco Guidotti va nel team KTM che Johann Zarco aveva lasciato a metà campionato nella stagione 2019. Lasciare il team satellite della Ducati dopo dieci anni di collaborazione non è stato facile: “Campinoti è una personalità speciale”, ammette il 49enne toscano. “Certo che è triste che me ne vada. Ma è intelligente e capisce che dopo dieci anni ho cercato una nuova sfida. Abbiamo un rapporto molto amichevole e speciale. Niente lo cambierà. E ovviamente sarà felice se riuscirà a battermi in ogni singola gara alla KTM”.