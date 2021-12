Matrimonio per Michele Pirro: si è sposato con Paola Ricucci

Oggi si è svolto il matrimonio di Michele Pirro e Paola Ricucci. Presenti all’evento anche Marco Barnabò e Paolo Ciabatti.

Quella di oggi è stata una giornata molto importante per Michele Pirro, che si è sposato con Paola Ricucci. Il pilota ha approfittato dello stop della stagione motociclistica per convolare a nozze.

Tra le persone presenti al matrimonio anche Marco Barnabò, team principal della squadra Barni Racing con cui il 35enne pugliese ha fatto incetta di titoli nel CIV Superbike. Infatti, va ricordato che non è solamente il collaudatore MotoGP della Ducati ma gareggia anche nel Campionato Italiano Velocità.

Pirro quest’anno è tornato campione della SBK italiana, dopo aver perso il titolo contro Lorenzo Savadori (Aprilia) nel 2020. Si è trattata della quinta corona ottenuta nella categoria, a cui aggiungere anche le tre che ha vinto tra Supersport e Stock 1000.

In Ducati (presente al matrimonio col direttore sportivo Paolo Ciabatti e non solo) c’è grande considerazione nei confronti di Michele, che era stato corteggiato anche da altre case motociclistiche e che a Borgo Panigale hanno voluto trattenere con decisione. È molto stimato come collaudatore e come persona.

Non potevano mancare gli auguri di Ducati per il matrimonio di Pirro e della neo moglie Paola. Ci uniamo anche noi alle congratulazioni per questo bellissimo evento e auguriamo ai neo sposi una vita di immensa felicità.