Alonso sta per tornare sotto i ferri: “Il mio futuro? Andare in ospedale”

Fernando Alonso preoccupa i suoi tifosi preannunciando che dovrà tornare presto in ospedale nel corso delle settimane natalizie

“Il mio futuro questo inverno sarà quello di andare in ospedale”. Fernando Alonso gela tutti i suoi tifosi, al termine di una stagione 2021 che lo ha visto rientrare in maniera assolutamente convincente nel campionato del mondo di Formula 1.

Nell’annata appena conclusa, infatti, l’asturiano è stato protagonista di prestazioni convincenti al volante della Alpine, scrollandosi rapidamente di dosso le ruggini accumulate nel corso dei suoi due anni di assenza dalla massima serie a quattro ruote.

Alonso promosso al rientro in Formula 1

Nella classifica finale è riuscito ad aggiudicarsi il decimo posto, togliendosi anche la soddisfazione di tornare sul podio dopo ben sette anni nel Gran Premio del Qatar. Questi risultati fanno ben sperare in vista del campionato che verrà, a patto naturalmente che la Casa francese di cui difende i colori riesca a realizzare una vettura ancor più competitiva di quella di quest’anno e in linea con le aspettative del due volte iridato.

Ma c’è anche un problema tutt’altro che da sottovalutare, che ha a che fare con le sue condizioni fisiche. L’ex ferrarista è infatti ancora alle prese con i postumi a lungo termine della frattura alla mascella che si procurò nell’inverno scorso, cadendo dalla bicicletta mentre si stava allenando.

Fernando torna sotto i ferri a Natale

Per questo motivo sarà costretto, proprio nel corso delle prossime settimane, a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, come lui stesso ha rivelato ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo El Mundo Deportivo: “Mi farò rimuovere le placche dal viso e dalla mascella, a causa dell’incidente avuto a febbraio. Poi mi riposerò per alcune settimane”.

Si prospetta dunque un Natale di convalescenza per il povero Alonso, che tuttavia in questo modo si augura di presentarsi in perfetta forma sulla griglia di partenza del 2022. Con l’auspicio di fare ancora meglio.

