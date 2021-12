Verstappen e Gasly, che differenza: è loro un primato incredibile

Max Verstappen e Gasly hanno ottenuto un risultato veramente incredibile durante questa stagione. I due sono stati di un altro livello.

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di F1. Un risultato davvero prestigioso, ma reso ancora più importante leggendo la classifica in modo accurato. Il driver olandese ha strappato il Mondiale dalle mani di Lewis Hamilton praticamente a poche curve dalla fine di questo campionato.

A rendere però ancor più straordinario il suo anno c’è un paragone decisamente clamoroso, quello con il compagno di team Perez. Il messicano, pur avendo disputato una buona annata è arrivato a fine stagione lontano anni luce da Verstappen. La differenza di punti tra i due infatti, sotto la bandiera a scacchi del GP di Abu Dhabi, è stata di 205,5 punti.

Gasly vuole tornare a fare coppia con Verstappen

Un altro pilota che si è distinto per l’enorme differenza con il proprio compagno di team però si trova sempre in un certo senso in casa Red Bull. Stiamo parlando di Gasly. Certo Tsunoda era alla prima esperienza in F1, ma alla fine i punti tra i due sono stati 83.

Gasly e Verstappen hanno sicuramente dato prova ancora una volta che è sempre il pilota a fare la differenza sulla macchina. I due, infatti, hanno letteralmente surclassato i propri compagni di team. Chissà se per Gasly questo rendimento non potrebbe portare in futuro anche ad una promozione in Red Bull. Il pilota francese nel 2020 era stato promosso in “prima squadra”, salvo poi essere retrocesso nuovamente in Toro Rosso.

Vettel porta a casa un “titolo” in F1: battuto Fernando Alonso

Proprio questa batosta però sembra aver fatto crescere molto Gasly che nel 2020 è riuscito addirittura a vincere il Gran Premio d’Italia. Buono anche il suo 2021 dove ha portato a casa anche un podio.

Antonio Russo