Superbike, Axel Bassani ancora sulla Ducati nel 2022: è ufficiale

Non è una sorpresa, ma l’annuncio è arrivato più tardi del previsto: Axel Bassani ancora un pilota del team Motocorsa Ducati in Superbike.

Axel Bassani e il team Motocorsa Racing insieme anche nel Mondiale Superbike 2022. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nell’ultimo campionato, il contratto è stato rinnovato per un altro anno.

La permanenza del pilota veneto nella squadra di Lorenzo Mauri non è mai stata in discussioni. La collaborazione nel 2021 ha fruttato piazzamenti importanti. Il 22enne di Feltre al primo anno nel WorldSBK ha conquistato un podio (secondo a Montmelò) e in altre cinque occasioni è arrivato in top 5. In totale ventiquattro arrivi in top 10.

SBK 2022, Bassani e Motocorsa Ducati soddisfatti del rinnovo

Bassani ha disputato un grande anno da rookie, dimostrando in fretta un ottimo feeling con la Ducati Panigale V4R. I margini di crescita sono ancora notevoli. Axel è felice della firma del nuovo contratto: «Sono contento del rinnovo e di poter continuare a lavorare con il team Motocorsa Racing con cui mi sono trovato molto bene. Penso che sia molto positivo per il nostro percorso di crescita; abbiamo già iniziato a lavorare in vista del 2022 e spero di confermare e migliorare i risultati dell’ultima stagione. Un grazie speciale a tutti i miei sponsor che mi permettono di raggiungere il mio sogno, ai miei tifosi che mi seguono da casa e alla mia famiglia».

E crescerà anche il team Motocorsa Racing, che nel 2021 era solo alla seconda stagione nel Mondiale Superbike e ha fatto molto bene. Mauri è soddisfatto di continuare con Bassani anche nel prossimo campionato: «Sono contento della conferma per il 2022 di Bassani con il quale collaboreremo per provare a replicare i risultati ottenuti in questa stagione. Sono ottimista dato che ci presenteremo al via della nuova annata con un bel bagaglio di esperienza e non più come un team all’esordio. Siamo già al lavoro nella nostra sede di Lurago d’Erba per essere pronti per un Campionato che si preannuncia ancora più competitivo. Non vediamo l’ora di tornare in pista».