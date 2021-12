Laguna Seca vuole tornare in MotoGP e Superbike: progetto avviato

Il circuito di Laguna Seca in futuro potrebbe tornare nei calendari MotoGP e Superbike. C’è un piano per cercare di raggiungere l’obiettivo.

Il circuito di Laguna Seca non fa più parte del calendario MotoGP dal 2014 e di quello della Superbike dal 2020. Soprattutto per il campionato delle derivate di serie è una grande perdita.

L’appuntamento in California era un classico della SBK ed è un peccato che non ci sia più né quello né nessun altro negli Stati Uniti nel programma. Per ragioni di sicurezza ed economiche l’evento non fa più parte dei calendari dei due paddock.

Laguna Seca torna in MotoGP e/o Superbike?

La la direzione del WeatherTech Raceway Laguna Seca ha deciso di creare un Capital Improvement Program per fare fronte alla perdita delle competizioni internazionali. Si tratta di un progetto di cinque anni che prevede interventi importanti in diverse aree del circuito. La pista va resa più sicura e ci sono delle infrastrutture da ammodernare.

La Monterey County Board of Supervisors ha approvato il finanziamento per il piano di ristrutturazione del circuito. È previsto il rifacimento completo dei 3,6 chilometri del tracciato. L’ultima riasfaltatura risale al 2007. Tanti interventi da fare anche fuori dalla pista per rendere tutto più moderno e sicuro.

Fondamentale intervenire per pensare di riportare Superbike e/o MotoGP a Laguna Seca. Al momento, lì corrono MotoAmerica e Ahrma (American Historic Racing Motorcycle Association), oltre campionati automobilistici come Nascar e Imsa.

John Narigi, presidente e direttore generale del circuito, ha ringraziato la Contea di Monterrey per il supporto ricevuto e spera di riuscire a realizzare quanto prima il progetto che ha studiato con i suoi collaboratori. La tempistica per la realizzazione dei lavori verrà stabilita nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di iniziare a novembre 2022 e di completare l’opera per aprile 2023.