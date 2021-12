Razgatlioglu in MotoGP: Razali ha una certezza

Razgatlioglu avrebbe potuto essere un pilota MotoGP già nel 2022. Razali spiega perché ciò non è successo, ma ribadisce la stima al turco.

Nonostante avesse la possibilità di approdare in MotoGP già nel 2022, Toprak Razgatlioglu ha preferito rimanere nel Mondiale Superbike. Yamaha ha rispettato la sua decisione e se ne riparlerà più avanti.

La casa di Iwata ha il pilota turco sotto contratto fino al 2023 e può portarlo in top class tra due anni. Adesso la concentrazione del neo-campione SBK è quella di confermarsi il numero nel massimo campionato delle derivate di serie e poi valuterà se cambiare o meno categoria.

LEGGI ANCHE -> Superbike, Axel Bassani ancora sulla Ducati nel 2022: è ufficiale

Razgatlioglu tra Superbike e MotoGP: parla Razali

Razgatlioglu, in caso di passaggio in MotoGP nel 2022, sarebbe approdato nel team WithU RNF di Razlan Razali. Va detto che quando si parlava dell’operazione, la squadra del manager malese stava per perdere il main sponsor Petronas e una volta perso ci sono state diverse incertezze sul futuro. Normale anche che Toprak non fosse neppure troppo convinto di un progetto con diverse incognite e abbia preferito rinviare il cambio di categoria.

Razali in un’intervista concessa a Speedweek ha confermato la sua stima per il turco: «Mi piace Toprak. Allo stesso tempo ho rispettato e capito che voleva raggiungere il suo obiettivo in Superbike prima di entrare in MotoGP. Penso che se fosse stato campione SBK prima, avrebbe firmato con noi per il 2022».

Il capo del team WithU RNF ritiene che se Razgatlioglu si fosse preso il titolo Superbike con anticipo avrebbe detto sì al passaggio immediato in MotoGP. Sarebbe davvero andata così? Chissà, nutriamo qualche dubbio.

Ad ogni modo, Razali continuerà a monitorarlo in ottica 2023. Per il prossimo campionato MotoGP avrà Andrea Dovizioso e Darryn Binder da valutare, poi deciderà su chi puntare.