F1, le vecchie volpi battono i piloti da PlayStation: sono loro a farci divertire

In F1 le vecchie glorie continuano a dimostrare di avere qualcosa da insegnare ai più giovani. Un dato in particolare è impressionante.

Negli ultimi anni in F1 sono arrivati i cosiddetti piloti da PlayStation, giovani rampanti cresciuti a pane e simulatore. Nelle ultime stagioni si sono distinti per grandi risultati e uno di questi: Max Verstappen, si è anche laureato campione del mondo. La vecchia scuola però sembra pagare sempre e c’è un dato in particolare che lo dimostra.

La classifica dei piloti che hanno effettuato il maggior numero di sorpassi in questo 2021 infatti ci restituisce un qualcosa di veramente clamoroso. I primi tre posti, infatti, sono occupati da tre vecchie conoscenze della F1: Vettel con i suoi 34 anni, Alonso che ne ha 40 e infine Raikkonen che ad ottobre di quest’anno ha spento le candeline per la 42a volta.

F1: le vecchie glorie continuano a dominare

I tre sono tra i driver più anziani in F1 a dimostrazione che la vecchia scuola continua a fare la differenza quando si tratta di dare spettacolo. Da sottolineare anche che tutti e tre hanno chiuso davanti ai propri compagni di squadra più giovani la stagione. Vettel si è messo in luce con un meraviglioso podio a Baku. Alonso invece è salito una volta sul podio e in un’altra occasione, grazie ad una sua grande difesa ai danni di Hamilton ha favorito la vittoria del suo teammate Ocon.

Infine Raikkonen, pur guidando una vettura di gran lunga inferiore alle altre, ha portato a casa comunque 10 punti chiudendo davanti a Giovinazzi nella classifica iridata. Un risultato sicuramente importante per il finlandese.

Antonio Russo