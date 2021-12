Marco Simoncelli, il docufilm SIC in arrivo al cinema: le date (VIDEO)

A fine dicembre al cinema sarà trasmesso il docufilm SIC dedicato a Marco Simoncelli. Coinvolte tante persone che lo hanno conosciuto bene.

A ottobre c’è stato il decimo anniversario della triste morte di Marco Simoncelli, venuto a mancare a causa di un brutto incidente nella gara che si svolse a Sepang. La tragedia avvenuta in Malesia è impossibile da dimenticare.

Nonostante siano passati tanti anni da allora, il ricordo del pilota rimane molto vivo. E per omaggiarlo ulteriormente, è stato realizzato un nuovo documentario intitolato SIC prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe. Verrà distribuito come uscita evento al cinema da Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre (elenco sale su nexodigital.it).

SIC al cinema: le informazioni sul documentario

Il docufilm rappresenta un ritratto intenso ed emozionante di Simoncelli, che fin da bambino coltivava il sogno di diventare un grande pilota di moto. Un’opera che permetterà di conoscere tante sfaccettature di Marco, cresciuto con il mito di Valentino Rossi e desideroso di arrivare anche lui al top del Motomondiale.

Ad arricchire il racconto con ricordi e testimonianze ci saranno il padre Paolo Simoncelli, l’allora fidanzata Kate Fretti, l’idolo e amico Valentino Rossi, il collega e amico Marco Pasini, il manager Carlo Pernat, il giornalista Paolo Beltramo, l’avversario Alvaro Bautista, il dottor Claudio Costa, il preparatore atletico Carlo Casabianca, l’artista dei caschi Aldo Drudi, il capotecnico Aligi Deganello, l’allora direttore della gestione sportiva gruppo Piaggio Giampiero Sacchi e i suoi amici di sempre. Il tutto arricchito dalle telecronache di Guido Meda. Ognuno dà un contributo per descrivere chi era Marco.

SIC è diretto da Alice Filippi, scritto con Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone, prodotto da Gabriele Immirzi ed Ettore Paternò per Fremantle, Roberta Trovato per Mowe e Roberto Pisoni per Sky. Alla realizzazione del docufilm hanno contribuito anche la Regione Emilia-Romagna e la Emilia-Romagna Film Commission. La distribuzione al cinema da parte di Nexo Digital avviene in collaborazione con Radio Deejay, Motosprint e MYmovies.it. La colonna sonora originale è firmata dai Mokadelic, band già nota per aver composto la colonna sonora di Gomorra – La serie.

Paolo Simoncelli alla presentazione alla stampa avvenuta all’Anteo di Milano si è così espresso: «Già era stato difficilissimo decidere di farlo fare – riporta Gazzetta.it – Rossella all’inizio non voleva saperne, per cui alla fine della visione poteva scattare il suo ‘te l’avevo detto’. Invece è rimasta in silenzio, è piaciuto molto anche a lei. Hanno fatto un bel lavoro, così adesso sono felice di avere permesso questa cosa, spero che abbia successo e che anche attraverso questo racconto Marco continui a vivere».

La prima nazionale di SIC si terrà il 21 dicembre a Riccione presso il Multiplex Giometti Cinema in una serata evento a cui parteciperanno i protagonisti del docufilm e anche figure del motorsport.