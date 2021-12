Ktm lancia l’allerta: “Nessuno ha il posto fisso per il 2023”

Pit Beirer tiene alta la soglia dell’attenzione ai box KTM: nessuno dei quattro piloti ha il posto assicurato per il 2023.

KTM ha cambiato la line-up piloti del team satellite per il 2022, portando dalla Moto2 Remy Gardner e Raul Fernandez, rispettivamente campione e vice campione, al posto di Iker Lecuona e Danilo Petrucci. Altri cambi sono stati effettuati nell’organigramma aziendale, con l’arrivo di Sterlacchini e Guidotti.

Pit Beirer avverte che altri cambiamenti potrebbero presto essere effettuati, magari a campionato in corso. Gli occhi sono puntati sulla coppia di piloti della squadra factory, entrambi in scadenza di contratto a fine 2023. “Abbiamo un ottimo rapporto con il proprietario del team Tech3, Hervé Poncharal. Ora abbiamo otto tecnici sotto contratto in KTM che lavorano nel team di Hervé. Abbiamo ulteriormente rafforzato il team Tech3, ora abbiamo nominato Esteban Garcia come responsabile tecnico – spiega Pit Beirer a Speedweek.com -. Siamo ben posizionati per la prossima stagione. Lì saremo anche solidi partner per Remy Gardner e Raul Fernandez ”.

Sotto la lente di ingrandimento ci saranno le prestazioni di Miguel Oliveira che quest’anno ha deluso le aspettative, anche se bisogna ammettere che la KTM RC16 non sia stata capace di evolvere di pari passo agli avversari. “Se la squadra è debole, la moto non è competitiva e allo stesso tempo il pilota ha una fase debole, allora diventa difficile uscire da questo ciclo”, ha concluso il direttore sportivo. “Nessuno ha un posto fisso per il 2023”.

