Bagnaia, Quartararo non sarà l’unico rivale: Pecco fa dei nomi

Bagnaia ha le idee chiare per il campionato MotoGP 2022. Vuole giocarsi il titolo mondiale e non crede che dovrà vedersela solo con Quartararo.

Il primo anno di Francesco Bagnaia nel team ufficiale Ducati è stato abbastanza positivo. C’è sicuramente qualche rammarico per alcuni gran premi non andati secondo le aspettative.

Con meno errori e qualche episodio sfortunato in meno, il pilota piemontese avrebbe potuto rendere più difficile a Fabio Quartararo la lotta al titolo MotoGP. Comunque è stata una stagione di crescita e Pecco nel 2022 dovrebbe essere tra i favoriti per la conquista del Mondiale.

MotoGP, Bagnaia ottimista per il Mondiale 2022

Bagnaia è stato tra gli ospiti dell’evento della FIM avvenuto nel weekend a Riccione. Nel concedersi ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha spiegato a cosa punta nel 2022: «L’obiettivo sarà sicuramente quello di consolidare il lavoro fatto quest’anno. Abbiamo messo buonissime basi, siamo migliorati tanto e siamo cresciuti. Nella fase finale della stagione eravamo molto forti. Bisognerà ripartire da lì e cercare di essere forti da subito».

Quartararo lo ha indicato come principale rivale per il titolo del 2022. Il pilota Ducati replica così: «Secondo me saremo in tantissimi. Ci saranno anche Morbidelli, Marquez, Miller, Martin, Bastianini… Vedremo, noi faremo del nostro meglio per stare davanti e poi quel che sarà sarà. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto nella fase finale, ci aiuterà».

Pecco spiega quali sono i suoi piani per le prossime settimane tra riposo e allenamento: «Sto continuando ad allenarmi. È fondamentale non abbassare la guardia. Dopo Natale farò circa dieci giorni di pausa, poi ricomincerò. Le vacanze sono poche quest’anno ed è giusto rimettersi subito in pista».