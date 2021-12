Petrucci elogia Lecuona: “In Superbike può lottare per il campionato”

Petrucci riconosce che Lecuona, ormai suo ex compagno nel team KTM Tech3, ha talento e che potrebbe fare molto bene nel Mondiale Superbike.

La carriera in MotoGP di Danilo Petrucci è verosimilmente terminata. Difficilmente lo rivedremo nel Motomondiale in futuro, se non come sostituto o da wildcard.

Intanto sarà in azione alla Dakar con KTM a gennaio, poi non è chiaro quale sarà il suo programma per il 2022. Potrebbe correre nel campionato MotoAmerica Superbike con Ducati, che lo ingaggerebbe volentieri per sostituire Loris Baz nel team Warhorse HSBK Racing, Ducati New York.

LEGGI ANCHE -> Quartararo come Valentino Rossi: la “proposta” a Mercedes e Hamilton

Petrucci elogia Lecuona

Petrucci ha voltato pagina ormai, ma ha comunque dispiacere nell’aver chiuso l’avventura in MotoGP prima di quanto si aspettasse. Sperava che KTM gli desse un’altra chance per il 2022, ma così non è stato. Sia lui che Iker Lecuona non sono stati confermati.

A proposito di Lecuona, il pilota ternano ha raccontato di avere stima nei suoi confronti e di ritenerlo un buon talento: «L’anno scorso era tutto nuovo per lui – riporta Motorsport-Total.com – ma ha dimostrato di essere un pilota MotoGP e ha fatto vedere più volte quanto sia grande il suo potenziale. A KTM avevo detto di tenere Iker se la scelta fosse stata tra me e lui. È ancora giovane e per me ha grande potenziale».

Lo spagnolo nel 2022 gareggerà nel Mondiale Superbike con il team ufficiale Honda e Petrux se lo immagina competitivo: «Per me è un ottimo pilota. Nel campionato Superbike può lottare per il titolo, anche se non conosco bene il livello della Honda».