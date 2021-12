Quartararo come Valentino Rossi: la “proposta” a Mercedes e Hamilton

Quartararo è affascinato dalla F1, tifa Hamilton ed era a Yas Marina in questo weekend. Per il futuro ha un sogno e ha parlato con Mercedes.

In questo weekend ad Abu Dhabi c’era anche Fabio Quartararo a godersi l’epilogo del campionato di Formula 1. Emozionante essere presente a un evento del genere.

Ha fatto il tifo per Lewis Hamilton, che ha anche incontrato nel box Mercedes, ma il pilota inglese è stato beffato da Max Verstappen all’ultimo giro della gara. L’ottavo titolo mondiale è sfumato per un soffio.

Quartararo proverà la Mercedes F1? Vuole “imitare” Valentino Rossi

Quartararo in un’intervista concessa a Sky Sport F1 ha ammesso di sognare di provare la Mercedes: «Sono stato in pista sulla McLaren, ora sto spingendo forte con la Mercedes per testare una loro macchina. Al simulatore non sono andato male, spero di poterla provare l’anno prossimo».

Il pilota Yamaha MotoGP ammette che gli piacerebbe fare uno scambio moto-auto con Hamilton, proprio come fece Valentino Rossi con Lewis: «Vorrei fare la stessa cosa, il ‘cambio’ per un giorno con Hamilton. Lui sulla mia Yamaha e io alla guida della sua Mercedes. Sarebbe un sogno».

Infine Quartararo ribadisce di non pensare a un eventuale futuro in Formula 1: «Da pilota non credo, perché sono molto concentrato sul mio lavoro. Ma provare una F1 sarebbe veramente bello».