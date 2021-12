Colpo di scena: pilota positivo al Covid, non correrà il GP di Abu Dhabi

Il Gran Premio di Abu Dhabi perde uno dei suoi protagonisti: un pilota è risultato positivo al tampone e quindi dovrà dare forfait

Colpo di scena proprio nell’immediata vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi. L’ultimo appuntamento del campionato del mondo di Formula 1 stagione 2021 vede il forfait in extremis di uno dei suoi piloti, che lascerà dunque un buco vuoto sulla griglia di partenza.

Il motivo è ancora una volta da ricondurre alla pandemia da Covid-19: il corridore in questione è infatti risultato positivo al tampone e per questa ragione è stato costretto a gettare la spugna proprio per la gara conclusiva dell’anno.

Nikita Mazepin contagiato, salta il GP di Abu Dhabi

Si tratta di Nikita Mazepin, il debuttante russo della Haas. La stessa scuderia americana ha comunicato il suo contagio, ma ha anche rassicurato tutti sul fatto che il suo portacolori si sente “fisicamente bene” ed è asintomatico. Ciononostante, come è ovvio, dovrà rispettare le linee guida delle autorità sanitarie locali e quindi si dovrà sottoporre ad un periodo di isolamento.

La Haas non avrà la possibilità di schierare neanche la riserva, il collaudatore Pietro Fittipaldi, poiché il regolamento della F1 proibisce di schierare in corsa un pilota che non abbia preso parte ad almeno una sessione di prova.

A difendere i colori del team statunitense rimarrà dunque il solo Mick Schumacher, che si è qualificato diciannovesimo sullo schieramento. Mazepin si è congedato con un messaggio su Twitter: “Mi dispiace comunicare di essere risultato positivo al test del Covid. Mi sento totalmente bene ma non potrò correre oggi. Auguro a tutti i miei colleghi piloti un fantastico finale di stagione e mando un ringraziamento a tutti per il loro sostegno”.

