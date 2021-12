Ferrari, un pilota MotoGP ospite nel box ad Abu Dhabi (FOTO)

Non solo nel box Mercedes si è visto un pilota MotoGP in questi giorni ad Abu Dhabi. Anche in quello Ferrari c’è stato un gradito ospite dalla top class del Motomondiale.

In questo fine settimana occhi puntati sull’epilogo del campionato 2021 di Formula 1. Ad Abu Dhabi ultimo gran premio di una stagione ricca di emozioni.

A volersi godere lo spettacolo da vicino anche sportivi di altre discipline. Già venerdì abbiamo visto, ad esempio, Fabio Quartararo nel paddock. Il campione MotoGP del 2021 ha incontrato Lewis Hamilton a Yas Marina e fa il tifo per lui in questo weekend.

E non è il solo pilota del Motomondiale presente negli Emirati Arabi Uniti. Infatti, anche Jorge Martin ha deciso di recarsi ad Abu Dhabi. Lo spagnolo della squadra Pramac Racing nella giornata di sabato è stato ospite nel box Ferrari assieme a Fonsi Nieto, suo nuovo team manager.

Martin sui social network ha pubblicato foto e video della sua presenza nel paddock del circuito di Yas Marina. Tanta emozione per essere stato nel garage di una delle scuderie più importanti della storia della F1. Un grande privilegio che si è goduto al massimo.

Adesso Jorge non vede l’ora di godersi anche la gara dell’ultimo GP del calendario prima di proseguire le sue vacanze, che comunque non prevedono una sospensione totale degli allenamenti. Come da lui stesso testimoniato sui social network, la preparazione fisica non è mai in standby. Pure ad Abu Dhabi ha lavorato in palestra assieme a Nieto.