Marc Marquez, festa in casa per la vittoria di Verstappen

Felicità in casa Marquez dopo la vittoria di Max Verstappen in Formula 1. Il campione di Cervera ritorna sui social dopo giorni di silenzio.

La Formula 1 ha regalato un campionato ricco di colpi di scena e un finale al cardiopalma, con quasi tutti i piloti della MotoGP sintonizzati sul GP di Abu Dhabi e qualcuno presente nel paddock di Yas Marina, come Jorge Martin e Fabio Quartararo. E’ stata una gara davvero incandescente e sui social molti alfieri della classe regina hanno espresso il loro parere.

Valentino Rossi faceva il tifo per Lewis Hamilton, con cui ha effettuato tempo fa un test a Valencia organizzato dallo sponsor in comune, il marchio Monster. Anche Pecco Bagnaia era dalla parte di Lewis Hamilton che ha salutato prima della gara. Di parte olandese, invece, Marc Marquez con cui condivide lo sponsor Red Bull. Il fenomeno di Cervera è uscito allo scoperto dopo un periodo di silenzio, dovuto al problema di diplopia da cui è affetto in seguito all’incidente rimediato in allenamento prima del penultimo Gran Premio in Portogallo.

Felicità in casa Marquez

Marc Marquez è contento per il titolo finito nelle mani di Max Verstappen e ricorda il suo test in Formula 1: “Ho provato una Toro Rosso al Red Bull Ring. E’ stata una grande esperienza. Ho fatto circa 40 giri ed è stato un vero test. La velocità c’era, ma ero inesperto. Conoscevo il layout del circuito ma i punti di frenata e l’aerodinamica erano i più difficili da capire”, ha ricordato l’otto volte Campione del Mondo al Daily Mail.

Sui social ha festeggiato il trionfo del pilota Red Bull subito dopo il verdetto della pista: “Che gara!! Che stagione!! Complimenti a Max3 Verstappen, complimenti anche a Red Bull Racing”. Insieme al Cabroncito, che ha visto la gara dalla sua casa di Cervera, c’era il fratello Alex Marquez che ha cinguettato su Twitter: “Che follia”.