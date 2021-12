Max Biaggi torna a parlare del suo rapporto con Valentino Rossi: “Quando eri in pista con lui non sapevi mai come sarebbe andata a finire”

Max Biaggi torna a parlare del suo miglior nemico Valentino Rossi. Da quando ha smesso di correre il Dottore, il Corsaro non perde occasione per rivivere con la mente gli anni di rivalità. Questa volta è successo in un’intervista alla Bbc. Una rivalità, la loro, che lo stesso numero 46 ha definito come la più intensa della sua carriera, dove l’antipatia era l’ingrediente principale condita da qualche scorrettezza ogni tanto.

All’emittente radiotelevisiva del Regno Unito, l’ex pilota romano ha raccontato: “Abbiamo corso l’uno contro l’altro per molte stagioni, eravamo rivali. Venivamo dallo stesso Paese, e questo rende sempre molto sentita la rivalità. Quando eri in pista con lui non sapevi mai come sarebbe andata a finire. Valentino non ha mai avuto troppi punti deboli, ed è sempre stato bello competere contro avversari così talentuosi. Rossi era in grado di adattarsi a diversi stili di guida. Era molto forte in frenata e anche sul bagnato non andava male“.

Biaggi: “Queste gare mi davano molta adrenalina”

Sono tanti, dunque, i bellissimi ricordi che Max Biaggi si porta dentro la memoria. Ricordi di una lunga carriera e anche di scontri memorabili, entrati a pieno titolo a far parte della storia del Motomondiale. Uno in particolare: “Mi ricordo in Australia, a Phillip Island, quando mi ha battuto di 13 millesimi. Ha vinto di un niente, ma è stata una gara fantastica. Non mi aspettavo di fare un sorpasso all’ultimo giro, alla fine sono arrivato secondo per pochissimo. Queste gare mi davano molta adrenalina, anche una giornata storta come quella alla fine si rivelava fantastica. Migliaia di persone hanno potuto vederlo e godersi quella grande battaglia“.

