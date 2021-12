Max Biaggi: “Lo stile di Valentino Rossi non era il più pulito”

Max Biaggi ha parlato della sua vecchia rivalità con Valentino Rossi, esaltando le sue doti di guida ma anche qualche lieve difetto.

La rivalità tra Valentino Rossi e Max Biaggi è stata molto accesa in 500/MotoGP. Ci sono stati momenti di grande tensione in pista e fuori.

Quei tempi sono lontani e adesso i due sono pronti a riappacificarsi. Non saranno mai amici, però il romano ha proposto di bere un bicchiere di vino insieme e il Dottore lo aveva anche invitato per l’ultima edizione della 100 Km dei Campioni.

Max Biaggi e la rivalità con Valentino Rossi

Biaggi a BBC Sport ha così parlato degli anni in cui lottava con Rossi: «Abbiamo corso molti campionati insieme ed eravamo rivali. Essere della stessa nazionalità rendeva la rivalità ancora più vera. In pista con lui non sapevi mai come poteva andare. Era forte già dalla partenza, non aveva tanti punti deboli. È bello correre contro piloti con questo talento».

Max elogia Valentino, pur ammettendo che lo stile di guida non fosse sempre pulito: «Si riusciva ad adattare facilmente e poteva fare più di uno stile. Era molto forte in frenata e anche veloce sul bagnato. Non era il più pulito dei piloti, perché il suo stile non era il più pulito. Comunque ha ottenuto grandi risultati per vent’anni».

Il romano ha ricordato la battaglia persa per pochissimo a Phillip Island nel 2001: «In Australia vinse per 0,1 secondi. Non c’era quasi niente tra noi. La gara è stata fantastica. Non mi aspettavo di essere superato all’ultimo giro. Questo tipo di gare dava molta adrenalina e sensazioni positive. Anche una brutta giornata poteva essere comunque fantastica, stavamo combattendo davanti a migliaia di tifosi che erano lì per vedere una grande battaglia».